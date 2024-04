Nintendo Switch 2 revelaria seu novo dock em uma patente inquietante

Nintendo é uma empresa que nos presenteou com horas e horas de diversão com sua atual linha de hardware. Mas é um fato inegável neste momento que os amigos da empresa japonesa devem estar bastante avançados no desenvolvimento de sua nova console portátil, que até o momento conhecemos apenas como Nintendo Switch 2.

Os detalhes sobre a existência e desenvolvimento deste dispositivo são escassos, mas agora as coisas podem mudar radicalmente com o vazamento de uma patente inquietante onde podemos ver o que seria o potencial design de seu novo dock, insinuando que a empresa permaneceria firme em sua ideia de inovar a todo custo.

A Nintendo Switch atualmente possui um amplo catálogo de jogos imperdíveis, sim. Na verdade, sua variedade de opções de entretenimento é tão ampla que recentemente até montamos uma breve lista com nossos cinco aplicativos favoritos disponíveis no sistema que não são jogos, mas ainda assim são imperdíveis.

Mas ainda assim, a realidade é inevitável. Este console está ficando cada vez mais antigo e há muito tempo precisa de uma reformulação profunda para melhorar diferentes aspectos de seu funcionamento em relação aos padrões mínimos atuais da indústria do entretenimento digital.

Por isso, o rumor dessa patente é tão preocupante. Estamos sedentos por novidades sobre o futuro de suas plataformas e essa filtragem soa absolutamente plausível.

Nintendo Switch 2 poderia incorporar esta patente para o dock resolvendo o problema dos cabos

Se alguma vez conectaste a tua Nintendo Switch à tua tela, provavelmente te deparaste com a frustrante disposição das portas na base, o que automaticamente resulta em um verdadeiro emaranhado de cabos ao instalar o dock no nosso centro de entretenimento.

As portas do adaptador CA, saída HDMI e conector para redes LAN estão localizadas de um lado, o que pode resultar em cabos emaranhados se a sua televisão tiver as portas no lado oposto. A menos que o usuário esteja disposto a colocar o dock em uma posição pouco estética ou não convencional.

Mas é muito provável que este assunto fique no passado com o Nintendo Switch 2, graças a uma patente recente, publicada em 2 de abril de 2024 no canal do Reddit GamingLeaksAndRumours, onde é mostrado um design inovador para a base do Switch:

Imagem: Nintendo Life | Patente Nintendo Switch 2 dock

O documento da patente, disponível para consulta pública, confirma pelo menos a sua existência real e desenvolvimento pela empresa japonesa, descreve essencialmente um painel giratório que permite posicionar as portas no lado esquerdo ou direito, de acordo com a preferência ou necessidade do usuário.

A própria Nintendo descreve esta solução no documento como uma forma de "agilizar" a conexão de cabos, algo que universalmente a comunidade de donos de um Switch pode considerar como problemático com o dock atual.

As imagens mostram como a integração deste bloco giratório no centro do dock, capaz de girar 180 graus, que incorpora todas as portas de conexão para enviar o sinal do console portátil para a tela. Até os malucos do Nintendo Life chegaram ao ponto de montar uma renderização 3D com base nas ilustrações:

Imagem: Nintendo Life | Patente Dock Nintendo Switch 2

É possível que esta melhoria urgente para o dock não chegue ao Nintendo Switch 2

Infelizmente, com base nos antecedentes, precisamos ser realistas. A probabilidade de esta patente ser implementada no futuro modelo, o Nintendo Switch 2, é relativamente baixa. A atual console já tem mais de sete anos e está se aproximando do final de seu ciclo de vida, com quase 140 milhões de unidades vendidas, o que significa que o desenvolvimento de seu sucessor provavelmente já está bem avançado.

A patente acabou de ser registrada praticamente, o que significa que há uma alta probabilidade de que o design do novo dock já tenha sido concluído usando um design diferente.

Mas pelo menos é um fato que a Nintendo está ciente do problema com o alinhamento dos cabos. Portanto, o Nintendo Switch 2 poderia oferecer alguma solução atraente.