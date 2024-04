Não sabe como montar um PC Gamer? A Lenovo fez isso por você

É inegável que a nova geração de consoles chegou com força, mas o computador orientado para jogos ainda é a preferência de muitos usuários. Na verdade, ele oferece uma série de vantagens, como a capacidade de personalização: Os jogadores podem selecionar componentes específicos de acordo com suas preferências e orçamento, permitindo-lhes construir uma máquina que se adapte perfeitamente às suas necessidades.

Além disso, este tipo de computadores costuma ter uma capacidade de atualização maior em comparação com os consoles. Os usuários podem facilmente melhorar seu hardware ao longo do tempo para se manterem atualizados com os últimos avanços tecnológicos e desfrutar de gráficos e desempenho superiores. Essa flexibilidade e escalabilidade tornam os PCs para jogos uma opção atraente para entusiastas que valorizam o desempenho e a personalização em suas experiências de jogo.

Agora, tudo isso requer um conhecimento mínimo sobre a montagem de computadores. Mas se você não faz parte desse grupo e está procurando um computador desktop a um bom preço para desfrutar de todos os seus jogos favoritos, o Lenovo IdeaCentre Gaming 5 17IAB7 está agora disponível em uma oferta relâmpago que o coloca por apenas 729 euros na Amazon.

Pré-montado para que você não precise pensar demais

Apesar de ter um preço recomendado e habitual de 1.049 euros na Amazon, este computador pré-montado da Lenovo agora tem um desconto de 320 euros por tempo limitado. Além disso, como de costume, o envio é gratuito e rápido para os usuários Prime ou para aqueles que aproveitam o teste gratuito do serviço.

O Lenovo IdeaCentre Gaming 5 17IAB7 é um PC de mesa ideal para jogos, com uma configuração equilibrada que permite jogar qualquer título atual. Sua caixa minimalista inclui detalhes em azul ao longo das molduras e utiliza tecnologia Smart Power para garantir um bom resfriamento mesmo nas tarefas mais exigentes.

No seu interior, conta com um processador Intel Core i5-12400F complementado com 16 GB de memória RAM, uma unidade de armazenamento SSD de 512 GB e uma poderosa placa gráfica NVIDIA GeForce RTX 3060 com 12 GB de memória dedicada. Embora não venha com nenhum sistema operacional pré-instalado, instalar o Windows 11 é muito simples.

Em relação à conectividade, este modelo inclui WiFi 6, uma porta LAN Ethernet, sete portas USB-A, uma porta USB-C compatível com transferência de dados e carregamento, uma saída de áudio de 3,5 mm para fones de ouvido ou microfone, uma entrada VGA, uma entrada HDMI 2.0 e as demais conexões da GPU.