Este seria o novo produto para casa que a Apple estaria pensando em desenvolver

A Apple é conhecida por seus produtos inovadores no campo da tecnologia de consumo, desde seus dispositivos icônicos como o iPhone, iPad e MacBook até seu bem-sucedido ecossistema de software e serviços. No entanto, a empresa ainda não se aventurou abertamente no desenvolvimento de robôs, embora tenha explorado áreas relacionadas, como a inteligência artificial e a robótica aplicada à automação de processos de fabricação e montagem em suas instalações de produção.

Além disso, a Apple integrou tecnologias de aprendizado de máquina e visão computacional em seus produtos e serviços, como a Siri e a câmera do iPhone, sugerindo um interesse contínuo na exploração de novas aplicações de robótica e IA no futuro. Além disso, a empresa adquiriu empresas especializadas em robótica e tecnologia relacionada no passado.

Mas isso pode mudar. O sonho de ter um robô doméstico capaz de atender a todas as nossas necessidades em casa tem sido um tema recorrente na ficção científica por décadas. E agora, surgem rumores sobre a Apple considerando a criação de um robô doméstico pessoal como um de seus próximos grandes produtos.

Como seriam os robôs da Apple

Segundo a Bloomberg, citando fontes anônimas, a Apple iniciou investigações preliminares sobre este tipo de robô. Especula-se que o dispositivo possa seguir as pessoas em suas casas ou ser um novo dispositivo de mesa com uma tela móvel robótica que imita o movimento humano durante as videochamadas do FaceTime.

Estas investigaciones iniciais estão sendo realizadas por equipes de hardware e inteligência artificial da Apple. No entanto, como o projeto está em uma fase muito inicial de desenvolvimento, há a possibilidade de a empresa decidir cancelá-lo a qualquer momento.

Este projeto teria surgido, em parte, devido ao cancelamento do desenvolvimento do carro elétrico próprio da Apple no início de 2024. Embora nunca confirmado oficialmente, os rumores indicavam que a equipe automotiva enfrentou vários desafios ao longo dos anos, desde a fabricação de um veículo totalmente autônomo até um carro mais convencional baseado no motorista.

No início deste ano, a Apple lançou os auscultadores de realidade mista Apple Vision Pro, que foram lançados em fevereiro nos EUA com um preço elevado de 3.499 dólares. Embora o produto tenha recebido críticas positivas, também tem sido alvo de depreciação. No entanto, ainda não são conhecidos detalhes sobre as suas vendas e é possível que a Apple não divulgue essa informação a curto prazo.