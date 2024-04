Este é o motivo pelo qual o novo dobrável da Xiaomi pode derrotar o Galaxy Flip 5 da Samsung

É verdade que a Samsung lançou cinco gerações de telefones da série Galaxy Z Flip, mas a única mudança significativa introduzida nesta família foi no Galaxy Z Flip 5, que possui uma tela muito maior que seus antecessores. No entanto, em termos de melhorias no departamento de imagens, a empresa não progrediu muito ao longo dos anos: O Galaxy Z Flip 5 mantém a mesma configuração de câmera dupla de 12MP + 12MP que foi introduzida com o Flip original.

Enquanto isso, os concorrentes da Samsung estão apostando em inovações mais significativas, o que deixa a empresa sul-coreana para trás no segmento de telefones dobráveis.

Um segmento muito competitivo

No ano passado, a OPPO se tornou a primeira marca a apresentar um telefone dobrável com uma câmera telefoto dedicada, o Find N3 Flip, que possui uma câmera telefoto de 32MP com zoom óptico de 2x. Huawei também lançou seu Pocket 2 em fevereiro de 2024, que apresenta uma câmera telefoto de 8MP com zoom óptico de 3x. Agora, Xiaomi está prestes a lançar seu primeiro telefone dobrável, o Xiaomi MIX Flip na China, com uma câmera teleobjetiva dedicada.

Recomendados

De acordo com os relatórios, o Xiaomi MIX Flip terá uma câmera telefoto de 60MP com zoom óptico de 2x, utilizando um sensor OmniVision OV60A. Além disso, sua câmera principal é um sensor OmniVision OVX800 de 50MP, que é tão grande quanto a câmera principal do Galaxy S24. O MIX Flip parece que não terá uma câmera ultra larga, mas espera-se que tenha uma câmera de selfie de 32MP na tela dobrável.

Em comparação, o Galaxy Z Flip 5 não oferece uma lente telefoto nem uma câmera principal de alta resolução. Embora se espere que o Galaxy Z Flip 6 tenha uma câmera principal de 50MP para o zoom no sensor, pode não ser suficiente para competir com as capacidades fotográficas de seus concorrentes.

Já foram vazados alguns renders do Galaxy Z Flip 6 que sugerem que a Samsung manterá duas câmeras, mas não se espera que inclua uma câmera telefoto. Isso pode ser decepcionante para alguns usuários, especialmente porque vários concorrentes da Samsung estão apostando em câmeras assim em seus smartphones dobráveis.