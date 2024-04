Esta é a razão pela qual você deve apagar os contatos antigos do seu telefone

O aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp oferece uma ampla gama de funções, como enviar mensagens de texto, fotos, áudios, arquivos e localização. Isso permite uma comunicação fluída com amigos, colegas de trabalho e familiares. É comum ter na lista de contatos várias pessoas com quem compartilhou algum momento da vida, mas é preciso ter cuidado, pois existem números antigos que já não pertencem ao indivíduo que você conheceu.

Normalmente, as pessoas guardam o número de pessoas que conheceram no trabalho, na universidade ou em uma festa. No entanto, é preciso estar ciente de que eles têm acesso à sua foto de perfil, aos estados que você publica e podem se comunicar facilmente com você. O problema surge quando o telefone deles muda e, talvez, já não lhes pertença, o que faz com que um indivíduo anônimo tenha o seu contato.

Não é ruim verificar a lista de usuários na 'app' uma vez por mês para removê-los. Especialistas em tecnologia garantem que isso também ajuda a liberar espaço de memória, manter sua segurança e privacidade.

Como identificar quando uma pessoa muda de número?

Sabe-se que os operadores costumam utilizar números que já não pertencem a outras pessoas. Os motivos podem ser que o proprietário desativou o número ou que o dispositivo foi roubado. O que preocupa é que, nesse caso, pode ter um sujeito diferente guardado.

Para identificar, o primeiro passo é ir até a foto e verificar se é a mesma pessoa. Além disso, a rede social notifica quando um familiar ou amigo troca de número; na verdade, é preciso salvar o novo número e excluir o anterior.

“Quando alguém muda seu número de telefone, deve garantir que remova seu número anterior da agenda de contatos do seu telefone. Como as operadoras de telefonia móvel reciclam os números, é possível que você tenha uma conta no WhatsApp identificada erroneamente com o nome de um amigo”, informam no site oficial.