Entre a ciência e o mistério: estudo revela o epicentro de avistamentos de OVNIs no mundo

Por décadas, o que diz respeito aos objetos voadores não identificados (OVNIs) tem fascinado e desconcertado a humanidade. Sua atenção em massa começou em 1947, quando o piloto americano Kenneth Arnold declarou ter visto objetos brilhantes em forma de disco perto do Monte Rainier, em Washington. Esse incidente deu origem ao termo “disco voador”, e desencadeou uma onda de avistamentos em todo o mundo, alguns até mesmo acompanhados de fotografias e/ou vídeos. Ainda assim, esses eventos continuam sendo um enigma não resolvido.

Agora, o assunto volta a dominar as manchetes após a publicação de um estudo baseado em dados do Centro Nacional de Pesquisa de OVNIs (NUFORC) que examina cerca de 98.000 relatórios de OVNIs das últimas duas décadas. O resultado? Descobrir que tais observações ocorrem com maior frequência em um único local do globo.

Qual é o epicentro de avistamentos de OVNIs no mundo?

A pesquisa, liderada pelo geógrafo da Universidade de Utah, Richard Medina, utiliza o termo fenômenos aéreos não identificados (UAP) que além do céu, abrangem lugares como o espaço e debaixo d'água, e sugere que fatores ambientais locais como a poluição luminosa e a proximidade de instalações militares podem influenciar significativamente em sua frequência.

Os resultados, publicados na revista Scientific Reports, sugerem uma correlação significativa entre essas variáveis e o número de avistamentos. Nesse sentido, eles estabeleceram que o oeste dos Estados Unidos é o local com a maior concentração desses eventos, além de um ponto crítico menor no nordeste, uma descoberta que surpreende especialistas e entusiastas igualmente.

“Foi completamente inesperado. É difícil explicar por que temos mais avistamentos no Ocidente”, declarou o líder da pesquisa.

Assim, a pesquisa propõe que as extensas áreas abertas e o clima temperado do oeste dos EUA incentivam as atividades ao ar livre, aumentando as oportunidades para observar o céu e, portanto, algum evento fora do comum.

Estes avistamentos são reais?

A pesquisa também aborda a influência cultural e histórica da região nas avistamentos de OVNIs. A razão? Muito simples: A Área 51 em Nevada, conhecida popularmente pelas especulações em torno de testes de tecnologia alienígena, e o famoso caso Roswell em Novo México.

Claro que, num esforço da equipe para filtrar os relatórios menos confiáveis, o estudo analisou o potencial de visibilidade do céu e a probabilidade da presença de objetos com base na proximidade com aeroportos e instalações militares, lançando luz sobre o que as pessoas poderiam estar realmente observando. "É uma pergunta difícil de responder", admitiu Medina, referindo-se ao assunto.

E acrescentou que "qualquer incerteza pode ser uma potencial ameaça à segurança nacional", destacando a importância de distinguir entre fenômenos comuns e avistamentos genuinamente inexplicáveis.

Na verdade, recentemente um relatório do Pentágono não encontrou evidências de encobrimento de tecnologia alienígena pelo governo, mas admitiu que muitos avistamentos permanecem sem explicação.

No entanto, outro dado relevante é que os padrões de avistamentos de OVNIs mostraram picos incomuns, como em 2014, e variam consideravelmente por regiões, com menos relatos no centro e sul dos EUA. A pesquisa de Medina continuará, para ver se encontram alguma resposta nesses padrões temporais.