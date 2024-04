Detectadas estrelas nascendo a 12 milhões de anos-luz da Terra

Galáxia com formação estelar eruptiva NGC 2366 OBSERVATÓRIO CALAR ALTO, J.V. (OBSERVATORIO DE CALAR ALTO, J. V/Europa Press)

O Telescópio Espacial James Webb tornou-se uma ferramenta reveladora para os cientistas. Graças ao seu alcance impressionante, eles observaram fenômenos que eram teorizados e nunca antes vistos. Além disso, eles conseguiram detectar eventos que até recentemente pareciam impossíveis.

Um deles é o nascimento de estrelas em uma região que está localizada a 12 milhões de anos-luz. A formação de corpos celestes nesta área não é incomum, o que é incomum é a quantidade impressionante em que elas se multiplicam, algo sem precedentes para aqueles que estudam os mistérios do cosmos.

A região onde ocorre esse fenômeno é conhecida como a galáxia de explosão estelar Messier 82, também conhecida como M82. Para observá-la, é preciso levantar o olhar e virar a cabeça ou o instrumento que estiverem usando em direção à Ursa Maior.

A NASA informa que M82 tem um tamanho compacto para a quantidade de estrelas que forma. Elas nascem a uma velocidade 10 vezes mais rápida do que a Via Láctea, nossa galáxia.

"M82 tem sido alvo de várias observações ao longo dos anos, pois pode ser considerada a galáxia prototípica de explosão estelar. Tanto o telescópio espacial Spitzer quanto o Hubble da NASA observaram esse alvo. Com o tamanho e a resolução do Webb, podemos observar essa galáxia em formação estelar e ver todos esses belos e novos detalhes", explica Alberto Bolatto da Universidade de Maryland, College Park, diretor do estudo publicado pela NASA."

M82 NASA

Eles querem olhar melhor as estrelas

Apesar de terem conseguido observar o nascimento das estrelas, o seu processo ainda é uma espécie de mistério. As que foram detetadas estão envoltas por cortinas de poeira e gás, o que cria um obstáculo para observar este processo, de acordo com a NASA.

Felizmente, a capacidade do Webb de observar no infravermelho é uma vantagem para navegar nessas condições turvas. Além disso, essas imagens NIRCam do centro exato da explosão estelar foram obtidas usando um modo de instrumento que evitou que a fonte muito brilhante sobrecarregasse o detector.

Cada corpo celeste detectado nesta região do universo tem tentáculos de poeira pesada de cor marrom escuro, que se enrolam ao redor do brilhante núcleo branco de M82. Mesmo nesta vista infravermelha, o NIRCam de Webb revelou um nível de detalhe que historicamente esteve obscurecido.