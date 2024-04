Como limitar a enorme quantidade de informações que o TikTok coleta do seu usuário

TikTok continua no centro das atenções das autoridades políticas e empresariais dos Estados Unidos. Desde a administração de Joe Biden, eles pretendem proibir a rede social chinesa, a menos que vendam a plataforma para empresas americanas.

É um vai e vem que começou com Donald Trump no poder e que agora pode estar chegando ao seu desfecho. Por que estão atacando o TikTok? A empresa, por ser chinesa, está sujeita às leis do gigante asiático e, portanto, os desenvolvedores têm acesso a muitos dados dos usuários que abrem uma conta.

No entanto, não é obrigatório. O aplicativo por padrão solicita acesso a muitas coisas. Mas se estiver em um país diferente, você pode solicitar ao aplicativo que baixe todas as informações armazenadas do seu usuário e depois ir às configurações e limitar o acesso.

Explicamos o monte de passos que você precisa seguir para realizar cada uma das ações que permitirão que você cuide de sua privacidade e continue desfrutando do TikTok, que sem dúvida é uma das melhores redes sociais atualmente.

Configurações do TikTok

Primeiro, vamos seguir o passo a passo para baixar as informações que o TikTok possui sobre o seu usuário. Quando você abrir o aplicativo, vá para o seu perfil e toque nos três pontos no canto superior direito da tela.

Seleciona Configurações e Privacidade e depois pressiona Conta e Baixar seus dados. O mesmo aplicativo vai perguntar se você precisa de todos ou personaliza o que deseja. Também pergunta o formato, que apresenta duas opções: TXT ou JSON, conforme relatado pelo Bio Bio. Você solicita e então poderá acessar as informações, com seu nome de usuário e senha em um arquivo que estará disponível por quatro dias.

Já que você está no perfil dentro de Configurações e Privacidade, acesse a privacidade e configure quem pode ver seus vídeos, quem pode comentar, se deseja aparecer nos resultados de busca e se prefere um perfil privado.

Da mesma forma, você pode desativar a localização, anúncios e o histórico de busca.