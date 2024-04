O inferno, reino do diabo, demônio, belzebu ou como quer que o chamem em suas diferentes religiões, é um lugar que provavelmente ninguém queira visitar. No entanto, há aqueles que têm certa curiosidade em saber como é sem ter que ficar para viver. A inteligência artificial o mostra em um vídeo aterrorizante que fará com que você tente ser uma pessoa melhor, para não ter que viver a desdita de passar a eternidade neste lugar.

Assim como todos nos perguntamos como é o céu, também queremos saber como é o inferno. Ir para um desses lugares significa que você deixou este plano terreno, então provavelmente não queremos ir para nenhum dos dois ainda.

Claro que (os crentes) preferem ir para o céu. E ainda mais ao ver este avanço que a inteligência artificial nos oferece, que de acordo com a sua aprendizagem e treinamento de dados, nos dá um vislumbre do que é o inferno.

Centenas de mãos presas em uma parede, expressões de sofrimento, terror e tristeza é o que se aprecia nessa representação de uma conta chamada Historic Vids, de acordo com a resenha do Bio Bio.

Asked Al to show "Hell' pic.twitter.com/XxoHVE9HKu — Historic Vids (@historyinmemes) April 3, 2024

Aproveitando que temos este vídeo assustador, perguntamos à inteligência artificial o que é o inferno. Sua resposta foi dividida pela opinião de diferentes religiões.

"Religiões abraâmicas: No cristianismo, o inferno é um lugar de sofrimento eterno onde as almas dos pecadores são punidas por Deus. Costuma ser descrito como um lugar de fogo e enxofre. No Islã, o inferno também é um lugar de punição eterna, mas é dividido em diferentes níveis de acordo com a gravidade dos pecados", disse Gemini do Google.

“Outras religiões: No hinduísmo, o inferno é um lugar de sofrimento temporário onde as almas se purificam antes de renascerem. No budismo, o inferno é um estado de existência causado pelo karma negativo, e pode-se escapar dele através da reencarnação e da realização da iluminação”, acrescentou o mesmo chatbot de inteligência artificial.