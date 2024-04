Cientistas criaram um mapa de buracos negros que não deixará você dormir

Os buracos negros são um dos fenômenos mais intrigantes e misteriosos do universo. Se não sabem, formam-se quando uma estrela massiva colapsa sob o seu próprio peso, criando uma região do espaço-tempo com uma gravidade tão intensa que nada, nem mesmo a luz, pode escapar dela, tornando-os invisíveis para a observação direta.

Embora não sejam tão fáceis de observar, os buracos negros desempenham um papel crucial na compreensão da física fundamental e da cosmologia, pois seu estudo permite aos cientistas explorar a natureza do espaço-tempo, da gravidade e das leis fundamentais do universo. Além disso, são fundamentais para a formação e evolução das galáxias, influenciando a distribuição da matéria no cosmos e fornecendo pistas sobre a história e o destino do universo.

Ou seja, são relevantes. Por isso, um grupo de cientistas se aventurou a criar um mapa de todos os buracos negros no universo, uma empreitada que, como era de se esperar, é inquietante. Eles compilaram todos os dados disponíveis em forma de vídeo, e sua visualização é uma experiência impactante.

Um mapa de buracos negros que vai te dar pesadelos

Embora às vezes seja melhor não nos aprofundarmos nos mistérios do universo, a paixão pela astronomia e pela ciência nos impulsiona a tentar compreender mais. Este mapa mostra mais de 1,3 milhões de buracos negros registrados, utilizando dados espaciais e temporais, alguns dos quais remontam a bilhões de anos atrás.

É um trabalho fascinante que revela a onipresença dos buracos negros no cosmos, fazendo-nos sentir pequenos e destacando seu domínio sobre o universo.

O vídeo mostra um ponto de vista central cercado por quasares, representados por áreas vermelhas que indicam sua distância. As áreas sem quasares estão bloqueadas por galáxias. As informações detalhadas revelam que o quasar mais distante remonta a 1,5 bilhão de anos, fornecendo dados valiosos para entender a evolução do universo.

Este projeto utilizou dados coletados pelo telescópio espacial Gaia da Agência Espacial Europeia, que originalmente mapeia estrelas, mas também detecta sinais de buracos negros. A detecção foi facilitada devido ao brilho espetacular dos quasares, que foram cruzados com comprimentos de onda de infravermelho para análise.

O mapa permitirá um estudo mais aprofundado da matéria escura nas galáxias com buracos negros e contribuirá para a compreensão da expansão do universo ao longo do tempo. É um projeto impressionante que promete abrir novas vias de pesquisa no campo astronômico.