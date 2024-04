Assim é o telescópio LIFE: o esforço da Suíça para encontrar vida extraterrestre

A Escola Politécnica Federal de Zúrich, mais conhecida como ETH Zurich, é uma instituição emblemática na Suíça, fundada em 1855, e uma das principais universidades do mundo no campo da ciência e tecnologia. Por isso, não é surpreendente que seu foco vá muito além do convencional, inovando constantemente em diferentes áreas. E agora não é exceção, pois em um esforço pioneiro para descobrir vida além do nosso sistema solar, seus cientistas estão avançando no desenvolvimento do Telescópio LIFE (Grande Interferômetro de Exoplanetas).

Trata-se de um instrumento criado e pensado especificamente para investigar a atmosfera de exoplanetas, com o objetivo de buscar sinais de vida extraterrestre. E, sem dúvida, a exploração espacial poderia dar uma reviravolta com esse desenvolvimento, marcando mais de um marco após sua implementação.

Assim é o telescópio LIFE

Localizado no ponto de Lagrange 2, a 1,5 milhões de quilômetros da Terra, o Telescópio LIFE possui a localização mais ideal para cumprir sua missão de encontrar sinais de vida extraterrestre. Além disso, ele é equipado com cinco espelhos independentes que ampliam suas capacidades de observação, prometendo uma exploração mais detalhada e precisa do universo.

Em termos simples, a metodologia do Telescópio LIFE foca na análise de espectros atmosféricos de exoplanetas, identificando marcadores químicos como o ozônio, o metano e o óxido nitroso, que poderiam indicar a existência de vida.

Para tornar isso possível, os pesquisadores responsáveis por seu funcionamento tomaram como referência a atmosfera terrestre, validando assim a capacidade do telescópio LIFE de detectar uma ampla variedade de substâncias químicas.

Claro que isso não é nada novo. O projeto LIFE está em desenvolvimento desde 2017 com simulações para avaliar sua eficácia na detecção de bioassinaturas. Nesse contexto, uma dessas simulações imaginou a Terra a 30 anos-luz de distância e foi capaz de confirmar a capacidade do telescópio de identificar sinais de vida, o que demonstra seu potencial para futuras missões.

O potencial do Telescópio LIFE é incalculável. Por isso, este projeto será fundamental para o futuro da exploração espacial e nosso contato com outros planetas e exoplanetas.