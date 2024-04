A Organização Mundial da Saúde contratou uma inteligência artificial para ‘atender pacientes’

A Organização Mundial da Saúde (OMS) está avançando com a tecnologia e contratou uma inteligência artificial para “atender pacientes” 24 horas por dia, através do site oficial. O mecanismo tem um nome e um rosto. É um avatar chamado Sarah e é capaz de conversar com qualquer paciente que tenha acesso a um computador ou dispositivo móvel.

Apenas tens de aceder a este link, que é da página oficial da OMS, e clicar em “Fale com a Sarah”. Ele pede acesso à câmara e ao microfone para que possas conversar com a doutora Sarah de forma simples e fluída.

O site oficial da OMS informa que "Sarah é uma trabalhadora de saúde digital disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, em oito idiomas através de vídeo ou texto".

Além disso, detalham que "pode oferecer conselhos para reduzir o estresse, comer bem, parar de fumar tabaco e cigarros eletrônicos e melhorar sua segurança nas estradas, além de informar sobre várias outras áreas da saúde".

O trabalho dela não se limita à saúde física; ela também tem informações precisas sobre a saúde mental. "Por meio do uso de tecnologia de ponta, Sarah tem ajudado a combater informações errôneas sobre a COVID-19 desde o início da pandemia. Agora, ela também informa sobre os principais temas de saúde, incluindo a saúde mental, e está capacitada para ajudar a prevenir algumas das causas de morte mais comuns no mundo, como câncer, doenças cardíacas, doenças pulmonares e diabetes", informa a OMS.

O avatar de Sarah funciona por meio de uma inteligência artificial generativa. Trabalha com dados e relatórios detalhados sobre métodos de saúde atualizados. Foi criada por uma empresa chamada Soul Machines Limited, sediada em São Francisco (o centro da tecnologia) e na Nova Zelândia.

Sarah ou ir ao médico?

Sarah é uma assistente virtual incrível, mas sempre é melhor recorrer a um profissional de saúde humano e presencial.

Na verdade, a própria OMS informa em seu portal que "as respostas podem não ser sempre precisas, pois são baseadas em padrões e probabilidades fundamentadas nos dados disponíveis. A OMS não se responsabiliza por qualquer conteúdo de conversas criado por IA generativa. Além disso, o conteúdo de conversas criado por IA generativa não representa ou compreende de forma alguma as opiniões ou crenças da OMS, e a OMS não garante a precisão de qualquer conteúdo dessas conversas".