A insígnia azul gratuita está de volta para o X para usuários com mais de dois mil seguidores

Os usuários do X, antes do Twitter, têm criticado a implementação automática do “selo azul gratuito” em contas que tenham mais de “dois mil e 500 seguidores verificados”, por isso alguns deles optaram por esclarecer que “não pagaram pela assinatura” que a inclui, mas sim que sua aparição se deve a uma medida imposta pela rede social.

Inicialmente, quando ainda era o Twitter, essa verificação permitia saber que uma determinada conta era de interesse público porque pertencia, por exemplo, a jornalistas, políticos ou celebridades. Para receber esse selo, os usuários precisavam demonstrar que se tratava de um perfil autêntico, relevante e ativo.

A empresa implementou uma mudança em sua política de verificação de contas com a chegada de seu novo proprietário, Elon Musk, no final de 2022. Foi então que o antigo sistema de concessão de distintivos foi reformulado, quando Twitter Blue foi lançado.

Recursos Premium de forma gratuita

Esta modalidade, agora conhecida como X Blue, incluía a mencionada insígnia - que muda de cor de acordo com o tipo de perfil -, bem como outras funções 'premium'. Isso significa que, para ter este ícone, basta estar inscrito na plataforma, de modo que contas que não sejam de interesse geral também possam exibi-lo.

No entanto, o proprietário de X anunciou na semana passada que todas as contas na plataforma com mais de dois mil e quinhentos seguidores verificados receberiam os recursos Premium gratuitamente, incluindo o distintivo azul.

Esta medida começou a ser implementada entre os usuários que atendem a este requisito, que receberam uma notificação indicando que "X se reserva o direito de cancelar a assinatura gratuita a seu exclusivo critério", como revelou um dos novos usuários com distintivo, Peter Kafka.

Usuários se recusam a pagar para usar a rede social

A distribuição dessas associações gratuitas tem gerado reclamações por parte de alguns deles, que insistem que se trata de uma insígnia imposta. O descontentamento é tanto que a correspondente sênior do Business Insider, Katie Notopoulos, considera que "é uma punição por publicar demais".

Outros usuários, como a jornalista conhecida nas redes sociais como Empty Wheel,, destacaram que foram "forçados" a exibir a verificação em seus perfis, enquanto a redatora sênior da Wired, Lauren Goode, escreveu em seu perfil: "Meu selo azul voltou e só quero deixar claro que não pagarei a Elon Musk por isso".

É importante lembrar neste ponto que o X Blue já permite ocultar o distintivo azul que é concedido com o pagamento de sua assinatura mensal ou anual, tanto no perfil quanto nas publicações. No entanto, a plataforma adverte que é possível que algumas funcionalidades não estejam disponíveis enquanto o símbolo de verificação não for exibido.