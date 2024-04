A guerra dos audiobooks: o Spotify se prepara para o segundo aumento de preços de sua história

O Spotify revolucionou o serviço de streaming de música como nunca antes, desde a sua estreia em 2008, mudando a forma como as pessoas consomem música, juntamente com a possibilidade de descobrir, reproduzir e compartilhar música de forma instantânea e personalizada. Para milhões, tornou-se uma parte integral da vida diária, oferecendo uma experiência de entretenimento musical incomparável.

Não é demais dizer que o Spotify também transformou a indústria musical ao fornecer uma plataforma rentável e acessível para artistas e criadores de conteúdo. Dessa forma, os músicos têm a capacidade de promover sua música, se conectar com os fãs e obter informações valiosas sobre seu público. Essa democratização do acesso à audiência permitiu que artistas emergentes e estabelecidos alcançassem um público global sem a necessidade de grandes investimentos em marketing ou distribuição.

No entanto, como tem acontecido com muitas inovações desse tipo, a luta para alcançar a rentabilidade é muito intensa. De fato, em julho do ano passado, o Spotify anunciou o primeiro aumento de tarifas de sua história. Esse ajuste, que afetou vários países, incluindo Espanha e Estados Unidos, aumentou o preço do plano mais barato de 9,99 euros para 10,99 euros.

Agora, de acordo com a Bloomberg, a empresa está preparando outro ajuste de preços para alguns de seus mercados mais importantes.

Fontes anônimas revelaram que os planos do Spotify terão um aumento de entre 1 e 2 dólares em países como Reino Unido, Austrália e Paquistão em abril deste ano. Essa elevação também afetará o mercado americano, o maior da plataforma, mas acontecerá no final de 2024. Além disso, essas mudanças serão acompanhadas pela introdução de um novo nível de assinatura mais econômico que não incluirá audiolivros.

A “guerra dos audiobooks” entre o Spotify e a Amazon

O aumento de preços em 2023 foi justificado pela necessidade do Spotify de continuar inovando em busca de rentabilidade. Em 2024, o foco está em cobrir os custos associados a uma dessas inovações: a função de audiobooks, que o Spotify começou a oferecer no ano passado para competir com a Audible da Amazon.

Esta função oferece aos usuários Premium 15 horas mensais de audiolivros de forma gratuita, o que gerou custos adicionais para o Spotify ao ter que pagar aos editores.

No entanto, a capacidade do Spotify de gerar receitas com audiobooks está atualmente limitada, uma vez que só ganha dinheiro quando os utilizadores consomem o seu tempo de audição gratuito ou compram horas adicionais. Com o próximo aumento de preços, isso poderá mudar.

O Spotify também está considerando a diversidade de necessidades de seus usuários. Para aqueles que não estão interessados em audiobooks, a plataforma oferecerá um novo plano básico que incluirá apenas música e podcasts, mantendo o preço do plano individual atual.

Embora não tenha sido especificamente mencionado o que acontecerá com os preços do Spotify fora dos Estados Unidos, é importante estar ciente desses movimentos para entender as possíveis implicações futuras em outros mercados, como o espanhol, onde a função de audiobooks ainda não foi introduzida e não se menciona o próximo aumento de preços.