WWDC 2024 | Cinco anúncios que esperamos da Apple: M3 Ultra, Vision OS 2.0 e mais

A WWDC 2024, a Conferência Mundial de Desenvolvedores da Apple é um dos eventos mais aguardados do ano, não apenas pelos profissionais deste setor da indústria de tecnologia da informação, mas também é um acontecimento que vale a pena acompanhar pelos entusiastas deste setor, já que lá Tim Cook e sua equipe costumam apresentar grandes novidades que chegarão aos seus produtos.

No dia 26 de março de 2024, a empresa fez o anúncio oficial da data de sua conferência deste ano, sob o nome de WWDC24, que acontecerá nas instalações da empresa em 10 de junho deste ano. Embora ainda faltem meses para o início da conferência, não pudemos deixar de nos perguntar o que será revelado lá.

Graças à inércia das conferências de anos anteriores e múltiplos vazamentos relativamente confiáveis sobre a Apple e seus diferentes projetos, é possível jogar de vidente. Portanto, montamos uma breve lista com cinco anúncios, cinco possibilidades, que acreditamos poderiam ser mostrados na keynote de abertura.

Recomendados

Cada um dos elementos listados é produto da especulação. Por isso, recomendamos que cada profecia ou desejo seja considerado com discrição.

WWDC24: queremos ver um processador Apple M3 Ultra

Imagem: io9 | Mark Gurman de Bloomberg adianta os primeiros detalhes sobre o processador Apple M3 Pro e são espetaculares

Após o sucesso dos chips M3 Pro e Max nos novos MacBook Pro de última geração, o próximo passo poderia ser a apresentação de um novo processador M3 Ultra projetado especialmente para o Mac Studio e o Mac Pro. Em teoria, esse monstro de hardware combinaria dois chips M3 Max, oferecendo um desempenho sem precedentes para tarefas profissionais. Sonhar não custa nada.

É urgente que anunciem o Vision OS 2.0

Se algo ficou claro para nós com o Apple Vision Pro é que a Apple ainda tem um amplo espaço para melhorias. Agradeceríamos uma atualização para o Vision OS 2.0 para impulsionar a plataforma e corrigir muitos detalhes que foram detectados no seu lançamento.

Outro anúncio urgente seria a expansão da base de aplicativos dedicados ou o suporte para integração com outros dispositivos Apple. Qualquer coisa que faça o dispositivo tão caro parecer mais robusto.

O Apple Ring poderia ser a grande surpresa da WWDC 2024

Imagem: NotebookCheck | Imagem Conceitual do Apple Ring

Há algum tempo se vem falando sobre a próxima evolução do Apple Watch com um dispositivo inteligente muito menor conhecido até agora como o Apple Ring. Seria um dispositivo inovador para a saúde sem tela, mas com um sistema operacional próprio que funcionaria como complemento à suíte de Apple Health, que poderia se concentrar no monitoramento da saúde e da atividade física.

CarPlay de nova geração como prêmio de consolação

Após a morte do Apple Car, agradeceríamos se Tim Cook e sua equipe nos compensassem com uma nova versão de sua plataforma de suporte para direção de carros, o CarPlay. Se você já experimentou esse sistema e o Android Auto, com certeza percebeu que a equipe de Cupertino tem uma dívida pendente nesse campo.

Como uma espécie de compensação, poderíamos finalmente receber um aplicativo de direção estável, com uma interface fluida, confortável, clara, intuitiva e que possa competir funcionalmente com o da Google.

Talvez uns AirPods Max 2 para não perder o costume

Na WWDC, a Apple costuma apresentar às vezes acessórios menores. Nesse sentido, seria a ocasião perfeita para nos mostrarem alguns AirPods Max 2. Talvez com uma porta USB-C e algumas melhorias adicionais na fidelidade de áudio ou na autonomia da bateria.

Mas será necessário esperar até o mês de junho para descobrir quais surpresas a Apple realmente preparou para sua WWDC24.