Vazaram documentos oficiais da Sony sobre o novo console portátil e detalhes do PS6

No meio dos rumores relacionados ao lançamento de uma nova versão slim ou pro do PlayStation 5 (PS5), a Sony deixou vazar alguns documentos nos quais detalhes da próxima geração de seus consoles de videogame e de sua edição portátil podem ser vistos. Em princípio, elas chegariam juntas ao mercado, pelo menos é o que dizem as fontes próximas à alta administração e aos laboratórios do gigante japonês da eletrônica.

O vazamento ocorre por meio de uma patente, que como todos sabem, são documentos públicos para qualquer pessoa que queira acessar informações sobre produtos e não queira violar os direitos autorais. De acordo com o que foi relatado pelo Alfa Beta Juega, o console portátil que a Sony PlayStation sonha em lançar é muito semelhante ao Nintendo Switch.

O que se pode ver nas imagens e na descrição da patente é que o console portátil tem a capacidade de ser usado nas mãos dos usuários, mas também pode ser refletido em uma tela grande, assim como permite o Nintendo Switch.

Recomendados

Além disso, possui credenciais para suportar jogos na nuvem, que vem com melhorias em seu processador para oferecer uma experiência de jogo muito mais agradável, em termos de tempo de resposta dos controles.

PS6 e Portátil Sony

Patente Sony

Sony Console

A informação ainda é muito limitada. Não se sabe quando começará a ser fabricado este console portátil, mas tudo indica que será o próximo passo após o lançamento do PS5 Pro.

Na verdade, dizem que o console portátil da Sony PlayStation será lançado junto com a próxima geração de consoles de mesa, identificados por enquanto como o Sony PS6. Ambos estão programados para algum momento de 2028, então por enquanto não há com o que se preocupar.