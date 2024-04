Samsung realizará um LIVE hoje para mostrar mais da nova série Galaxy A55 e A35

Hoje, 3 de abril, às 20:00 no horário do Chile, a Samsung irá revelar as poderosas características da nova série Galaxy A55 e A35 junto com o influenciador Tomás Leiva e o mestre treinador de Produtos Móveis da Samsung Chile, Elías Inostroza.

Neste evento online, você não só poderá conhecer detalhes do produto, mas também ter a opção de obter o dobro de armazenamento em seu dispositivo. Por exemplo, você poderá comprar o Galaxy A55 de 256GB pelo preço do de 128GB. É por isso que eles definiram este evento online como um "livecommerce".

Samsung Live

Também será um espaço para se conectar com a vida saudável e o exercício, pois, ao buscar potencializar e expandir seu ecossistema Galaxy, ao comprar um dispositivo da nova série Galaxy A, você receberá de presente o novo smartwatch esportivo Galaxy Fit3. No evento, também serão destacadas suas características.

Na verdade, a Samsung destacou o uso deste smartwatch com esta nova série de smartphones. Este ecossistema abrangente, complementado com o aplicativo Samsung Health, oferece uma solução completa para o acompanhamento da sua saúde.

Não se trata apenas de fornecer informações sobre saúde, mas também de fornecer informações e sugestões de bem-estar, transformando a maneira como as pessoas cuidam de si mesmas e vivem suas vidas.

Equipado com uma estrutura de alumínio e uma tela maior, o Galaxy Fit3 permite aos usuários controlar seus dados de saúde e bem-estar diretamente do pulso, 24 horas por dia. Entre as funções disponíveis, as pessoas podem contar com um monitoramento contínuo da frequência cardíaca e do estresse, funções avançadas de monitoramento do sono para otimizar a qualidade do descanso e suporte para 101 tipos de exercícios esportivos, incluindo a detecção automática de seis atividades, o que permite acompanhar e melhorar o desempenho físico.

Quais são as chaves da nova Serie A?

A nova série Galaxy A oferece uma experiência única impulsionada por suas câmeras espetaculares, que podem capturar claramente vários elementos em ambientes com pouca iluminação.

Nesse sentido, também se destacam pelo seu revolucionário sistema de segurança Knox e um poderoso processador pensado para gerar conteúdos em redes sociais e no trabalho diário.

Um centro de entretenimento e criatividade com uma fotografia versátil e uma tela impressionante

Com a função Nightography aprimorada, o Galaxy A55 5G tira fotos mais claras e vibrantes mesmo em condições de pouca luz. Isso significa que cada foto noturna pode atingir novos níveis épicos. O avançado Processamento de Sinal de Imagem (ISP) AI do Galaxy A55 5G produz imagens impressionantes com pouca luz nunca antes vistas na série Galaxy A. Não apenas as paisagens ficam incríveis. O modo Retrato Noturno e o vídeo HDR de 12 bits garantem que as pessoas em cada imagem saiam ótimas, para que capturar memórias com amigos e familiares nunca dependa da iluminação perfeita.

Tanto o Galaxy A55 5G quanto o Galaxy A35 5G oferecem as incríveis capacidades fotográficas pelas quais o Samsung Galaxy é famoso, incluindo funções como a estabilização óptica de imagem (OIS) e a estabilização digital de imagem de vídeo (VDIS) que mantêm as fotos e os vídeos nítidos mesmo quando gravados em movimento.

Os novos dispositivos também continuam a tradição da série Galaxy A de proporcionar experiências móveis divertidas e envolventes para todos. Os usuários podem desfrutar dos últimos programas ou navegar nas redes sociais com as telas Super AMOLED, que exibem uma clareza impressionante em Full High Definition. Eles também podem contar com a tela de 6,6 polegadas do Galaxy A55 5G e do Galaxy A35 5G para ser clara e brilhante em uma ampla variedade de condições de luz, graças ao Vision Booster.

Onde será transmitido este Live?

O evento poderá ser acompanhado ao vivo em Samsung.com/cl e nas contas da empresa no Instagram, TikTok e YouTube. Junte-se à transmissão especial no dia 3 de abril às 20:00 horas.