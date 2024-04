Por que 200 artistas apontaram que a inteligência artificial ameaça seu trabalho?

A IA pode acabar com o trabalho dos artistas (Frazer Harrison/Getty Images)

Na última terça-feira, a Artist Rights Alliance (ARA) tornou pública uma carta aberta criticando a inteligência artificial (IA), assinada por mais de 200 artistas musicais proeminentes, incluindo Pearl Jam, Nicki Minaj, Billie Eilish, Stevie Wonder, Elvis Costello e o legado de Frank Sinatra. Na carta, esses artistas instam os desenvolvedores de IA, empresas de tecnologia, plataformas e serviços de música digital a parar de usar a IA para “violar e desvalorizar os direitos dos artistas humanos”.

De acordo com a ARA, a IA representa uma "ameaça existencial" para a sua arte.

A preocupação dos artistas em relação à IA não é nova. Desde o surgimento dos primeiros geradores de imagens de IA em 2022, profissionais de várias áreas criativas têm expressado preocupações. Agora, os músicos se juntam a essa protesta devido à preocupação com o uso de IA generativa para criar música.

De acordo com a carta aberta, algumas grandes empresas estão usando o trabalho de artistas sem permissão para treinar modelos de IA com o objetivo de substituir artistas humanos por conteúdo gerado por IA.

A batalha entre artistas vs inteligência artificial

Um exemplo citado na carta é o do Google DeepMind, que teria treinado uma inteligência artificial geradora de música em um amplo conjunto de dados de música protegida por direitos autorais sem solicitar permissão aos artistas. Essa ação levantou preocupações sobre a proteção da privacidade, identidade e meios de vida dos artistas.

Embora a tecnologia de IA na música não seja nova, sua adoção na Europa pode representar uma mudança significativa. Enquanto isso, têm sido observados avanços em modelos de síntese musical que melhoraram com o tempo, embora ainda não tenham alcançado uma qualidade comparável à música criada por humanos.

A ARA reconhece o potencial da IA para promover a criatividade humana, mas adverte que substituir os artistas por IA generativa poderia diluir os royalties pagos aos artistas, o que seria devastador para muitos músicos. A carta conclui com um apelo à ação, instando a indústria a se comprometer a não desenvolver nem implementar tecnologia que mina ou substitui a arte humana dos compositores e artistas.

No entanto, alguns especialistas apontam que os protestos dos artistas podem ter um impacto limitado no desenvolvimento da IA. Embora essas preocupações sejam válidas, o avanço tecnológico pode continuar apesar delas. Em última análise, o equilíbrio entre a criatividade humana e a tecnologia continua sendo um tema quente na indústria do entretenimento.