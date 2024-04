O futuro é hoje: assim foi o primeiro teste de um trem de levitação em uma via convencional

Imagem: IronLev | O protótipo do trem que flutua IronLev funciona com a última tecnologia de levitação magnética (maglev)

O trem tem passado por uma evolução significativa, especialmente nas últimas décadas. Os trens têm se beneficiado de avanços em engenharia e tecnologia, como a introdução de motores elétricos e sistemas de propulsão mais eficientes. Além disso, a criação de linhas de trem de alta velocidade tem permitido que os trens se tornem cada vez mais rápidos, reduzindo os tempos de viagem e melhorando a eficiência no transporte de passageiros e mercadorias.

Claro que a digitalização e a automação também transformaram a gestão e operação dos sistemas ferroviários, aumentando a segurança, a confiabilidade e o conforto para os usuários. No entanto, agora parece que uma alternativa em particular poderia fazer a diferença em termos de desempenho: o trem de levitação magnética.

Assim foi o primeiro teste de um trem de levitação em uma via convencional

A empresa italiana IronLev realizou testes notáveis utilizando a via férrea convencional. Seu sistema de trem maglev permite deslocamentos por levitação, o que proporciona vantagens significativas em comparação com os trens convencionais.

De acordo com relatórios iniciais, este sistema tem demonstrado funcionar a velocidades superiores a 70 km/h numa pista com cerca de dois quilômetros de comprimento, sem necessidade de modificar a infraestrutura existente.

Existem várias razões que apoiam a adoção dessa tecnologia. Em primeiro lugar, o trem de levitação magnética oferece maior estabilidade ao eliminar as vibrações transmitidas pelas rodas e suspensões nos trens convencionais. Além disso, a redução significativa do ruído torna-o uma opção muito mais confortável para os passageiros.

Por último, sua eficiência é reforçada pela ausência de emissões, pois utiliza ímãs para o deslocamento, tornando-o uma opção ambientalmente amigável.

Embora essa tecnologia não seja nova, sua implementação na Europa poderia representar uma mudança significativa no transporte ferroviário. Atualmente, países como China, Coreia do Sul e Japão já possuem trens maglev em funcionamento, mas a IronLev conseguiu adaptar essa tecnologia à infraestrutura ferroviária convencional, o que poderia facilitar sua adoção em larga escala no futuro.

Os testes iniciais têm sido promissores, e agora o próximo passo é aumentar o comprimento dos testes para confirmar a viabilidade econômica desta tecnologia. Também se espera determinar a velocidade máxima que pode alcançar nos próximos meses, o que poderia ser crucial para sua implementação futura.

Em última análise, resta saber se o trem de levitação magnética será padronizado antes de outras alternativas, como os veículos aéreos de decolagem e aterrissagem vertical (eVTOL).