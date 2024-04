Inteligência Artificial mostra como os humanos parecerão no ano 3024

Os sistemas de Inteligência Artificial como o Google Gemini, ChatGPT, Copilot da Microsoft e uma lista cada vez maior, tornaram-se uma espécie de oráculo moderno; onde muitos não resistiram em usar esses sites para uma infinidade de tarefas, algumas mais questionáveis e estranhas do que outras, na verdade.

Aqui está o caso recente dessa tendência analisada aqui no FayerWayer há poucos dias, onde é analisado o fenômeno do impacto da saúde emocional daqueles usuários que utilizam Ghostbots para falar com entes queridos já falecidos, mas recriados através de sites potencializados por essa tecnologia.

Character.ai | Crie um personagem do zero

Num mundo onde a Inteligência Artificial também se tornou um meio para falar com os mortos, não é surpreendente que também seja usada como um canal para imaginar o futuro que aguarda os seres humanos, se conseguirem sobreviver mais mil anos sem se extinguirem ou se destruírem.

Alguém não conseguiu evitar perguntar a uma IA como seria o mundo daqui a mil anos. Essas plataformas geraram algumas peças de texto e imagens, com resultados que pessoalmente poderíamos considerar perturbadores.

Assim seriam os seres humanos em 2034 de acordo com a Inteligência Artificial.

O presente comunicado deriva de um experimento curioso realizado pelo site Ámbito (via El Comercio), no qual conduziram o experimento de perguntar a diferentes plataformas de Inteligência Artificial generativa, tanto de texto quanto de imagens, como os seres humanos pareceriam no ano de 3024, com resultados que valem a pena compartilhar.

Ao questionar o ChatGPT sobre o assunto, a sua resposta foi prudente: "É difícil prever com certeza como seremos daqui a 1000 anos, mas é provável que vejamos mudanças significativas tanto a nível biológico como cultural devido ao avanço da ciência e da tecnologia, bem como de outros fatores".

ChatGPT OpenAI (Michael Dwyer/AP)

Enquanto o Google Bard, antes de evoluir para sua versão atual, conhecida como Gemini, foi um pouco mais longe com a resposta: "A vida dos humanos será muito diferente da que conhecemos hoje graças aos avanços tecnológicos, desde a forma como nos comunicamos e trabalhamos até a forma como nos relacionamos com o mundo ao nosso redor".

Como podemos notar pelo nome das plataformas de Inteligência Artificial mencionadas no relatório original, essas perguntas foram feitas há alguns meses. Então, decidimos recorrer ao Microsoft Copilot para que, alimentado por essas respostas antigas, nos mostrasse como os seres humanos pareceriam no ano 3024:

York Perry - Composição DALL-E | Humanos no futuro

DALL-E | Humanos futuristas

Nas imagens geradas por DALL-E através do Copilot, podemos observar como em uma visão o ser humano ainda está lá com a mesma forma essencial, mas dentro de um ambiente futurista. Enquanto em outra ilustração, os robôs se fundiram completamente com as pessoas.

Não sabemos o que espera os humanos em 3024

Há muitas dúvidas sobre o futuro imediato da raça humana. Imaginar como será daqui a um milênio é audacioso. No entanto, as plataformas de Inteligência Artificial oferecem uma visão curiosa disso, por mais estranho que tudo possa parecer.

Há uma quantidade considerável de ameaças para o futuro da humanidade e mais de um de nós se pergunta se sobreviveremos sequer mais 100 anos. Mas a visão da IA nos dá um pouco de esperança.

Embora nenhum de nós viverá para testemunhar isso.