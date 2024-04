Ficamos RETRÔ: quais eram os cinco melhores Personal Stereo dos anos 80/90

Prepare-se para uma viagem incrível pelo mundo da música. Vamos relembrar um dispositivo que mudou a forma como se ouvem os maiores sucessos de todas as épocas: os Personal Stereo, conhecidos em muitos países como Walkman. Sony foi quem os popularizou, mas marcas como Sanyo, Aiwa, Panasonic e muitas outras, deram o impulso final.

Os Walkman são os dispositivos responsáveis por agora toda a gente andar com auscultadores enquanto caminha pela rua. Temas como Canción Animal (1990), Tren al Sur (1990) ou The Rhythm of the Night (1994) explodiram nos nossos ouvidos através destes maravilhosos aparelhos que funcionavam com pilhas alcalinas e que podias transportar presos ao teu cinto para todo o lado.

Uma fita do Los Prisioneros convivia com uma do Queen, de David Bowie e do Gondwana em nossa mochila, sem nenhum problema. Havia muitos mais estilos e bandas musicais que sabemos que não estamos mencionando, mas a ideia é falar dos Walkman.

Nós, que temos mais de 38 anos (nascidos em 1986), nos sentamos em nossa sala de redação para falar sobre os melhores e, após uma longa discussão, chegamos a escolher esses cinco, que acreditamos terem sido os mais populares.

Os cinco melhores Personal Stereo (Walkman)

O Sony Sports Walkman amarelo, uma maravilha dos deuses, para nós ocupa o primeiro lugar. Conhecido especificamente como o Sony WM-FS191, foi lançado em 1992 e foi um dos primeiros a ser resistente à água e ao pó. Tinha a função Mega Bass e Auto-Reverse, que podem estar rindo neste momento, mas era uma característica incrível. Tinha uma duração de aproximadamente 40 horas e chegou a custar 150 dólares, o que na época era como pagar 300 dólares por este aparelho.

Veja a foto e a música mais popular de 1992 para que se lembrem como deve ser.

Sony WM-FS191 1992 Walkman

A Sony não tinha concorrência nesta época, pessoal. É por isso que o Sony Walkman WM-F20 ocupa o segundo lugar. O aparelho é chamado de Personal Stereo, dizer Walkman é se referir apenas aos fabricados pelo gigante japonês de eletrônicos. Portanto, o fato de todos chamarem de Walkman fala sobre sua popularidade.

O WM-F20 se destacava por ter um design compacto e leve e também por apresentar a função de Auto-Reverse. Vinha com controle de volume deslizante e oferecia um som de alta qualidade.

Abaixo da sua foto e da música mais popular de 1981, ano em que este dispositivo foi lançado.

Sony Walkman WM-F20 1981 Walkman

Vamos completar o pódio com o Sony Walkman WM-FX290, de 1991. Tinha as mesmas funções que esses dispositivos costumavam ter e se destacava pela grande variedade de cores em que vinha. O Mega Bass, que não era gentil com seus ouvidos, era o melhor. A Sony reduziu um pouco o tamanho de seus Walkman com esta versão.

Lembre-se disso com a imagem e o maior sucesso de 1991. Sim, é como se você estivesse em um programa de rádio noturno de 1996.

Sony Walkman WM-FX290 1991 Walkman

Com o Aiwa HS-J07, de 1983, as pessoas costumavam usá-lo para ouvir música em fitas cassete. No entanto, ele se destacava por ter um grande alcance de rádio AM e FM. Vinha com um equalizador gráfico. Era uma maravilha, durava mil anos. Se houver uma guerra nuclear, a civilização que vier recolher os restos de nossa raça vai encontrar um desses tocando esta música:

Aiwa HS-J07 1983 Walkman

No último lugar, temos um dispositivo multifuncional. Mais do que para ouvir música, o Personal Stereo Panasonic RQ-2102 (1992) permitia que você instalasse um microfone para gravar. Era o melhor amigo dos repórteres que cobriam notícias em 1992. Alguns deles devem ter viajado para a Copa do Mundo dos EUA em 94 ou para a Copa América de 1993 no Equador.

Se se lembram, com certeza ouviram esse hit neste aparelho: