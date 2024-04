Este é o segredo de Bill Gates e Steve Jobs para um dia sem estresse

Entre o trabalho, os estudos e a família, o tempo parece escapar entre nossos dedos. E é que tudo está acontecendo cada vez mais rápido, e temos tempo para tudo, menos para procurar formas de reduzir o estresse dessa velocidade cotidiana. Por isso, existem diferentes métodos para melhorar a produtividade, e hoje trazemos à tona um que nos parece muito interessante: a “Teoria do Armário” apoiada por figuras como Steve Jobs, Bill Gates ou o próprio Barack Obama.

Trata-se de um método que se destaca por sua eficácia e conexão com o minimalismo, mas aplicado a um contexto do dia a dia que ao longo do tempo normalizamos e que muitas vezes resulta em um gasto desnecessário de energia e concentração.

O que é a "Teoria do Armário"?

Atualmente, encontrar soluções práticas para lidar com o estresse diário é apreciado, pois afeta tanto o bem-estar pessoal quanto a produtividade no trabalho. Por isso, a abordagem da “Teoria do Armário” visa promover um estilo de vida mais centrado e eficiente.

Adivinharam? Estamos falando de ir contra a corrente da moda na escolha de roupas, para conservar energia e concentração, além de evitar o consumo excessivo. Isso foi destacado por figuras como o cofundador da Microsoft, Bill Gates, ou outras personalidades como Mark Zuckerberg, CEO da Meta, e Steve Jobs da Apple, que adotaram esse método já há algum tempo.

Basicamente, trata-se de reduzir ao máximo as peças do guarda-roupa e deixar apenas o essencial. O objetivo é ter um conjunto limitado e básico de roupas, para que na prática seja fácil escolher o que vamos vestir. Isso ajuda a liberar tempo, economizar energia mental e também dinheiro.

Cientificamente, a eficácia desta teoria reside na redução da carga cognitiva associada às pequenas decisões diárias. Pesquisas sugerem que a capacidade do cérebro de tomar decisões não é ilimitada, então simplificar aspectos como a vestimenta pode ter um impacto positivo na capacidade de concentração e tomada de decisões em outras áreas da vida.

Portanto, já sabem: para combater o estresse, só precisam escolher algumas peças e eliminar as restantes. Isso também contribuirá para uma vida mais sustentável e consciente do consumo, priorizando a qualidade e a funcionalidade em vez da variedade.