Este é o Galaxy S24 inspirado no Tesla Cybertruck

Na indústria tecnológica, surgiram algumas colaborações incomuns entre fabricantes de telefones e outras marcas em diferentes setores. Por exemplo, no campo da moda, marcas de telefones colaboraram com designers renomados para criar edições especiais de seus dispositivos, incorporando elementos de design exclusivos. No mundo do entretenimento, algumas marcas fizeram colaborações com empresas de jogos para oferecer conteúdo exclusivo ou características especiais em seus dispositivos.

Mesmo no campo de alimentação e bebidas, já foram vistas colaborações entre marcas de telefones e empresas gastronômicas para criar campanhas de marketing conjuntas ou promoções especiais. Essas colaborações incomuns podem gerar interesse entre os consumidores e fornecer uma maneira única de se destacar em um mercado saturado.

A colaboração que ninguém pediu: Este é o Samsung Galaxy S24 inspirado no Tesla Cybertruck

Caviar, uma marca de luxo com sede na Rússia, ganhou reputação por suas versões extravagantes e caras dos smartphones mais populares do mercado. Desta vez, eles têm sua atenção voltada para o Samsung Galaxy S24 Ultra, que foi completamente redesenhado para dar-lhe uma estética inspirada no chamativo Cybertruck da Tesla.

Recomendados

O resultado é o Samsung Galaxy S24 Ultra Cyber, uma versão que presta homenagem à caminhonete elétrica da Tesla com um design que imita suas características mais distintivas. Desde os vidros até as linhas geométricas do porta-malas, passando pelos faróis vermelhos, este telefone é praticamente uma réplica em miniatura do famoso veículo.

Fabricado completamente em titânio, um material conhecido por sua resistência e durabilidade, este Samsung Galaxy S24 Ultra é tão robusto quanto o carro que o inspira. Além de seu visual chamativo, o telefone oferece um design único e exclusivo que certamente atrairá a atenção dos entusiastas da tecnologia de luxo.

No entanto, esse nível de exclusividade tem seu preço. O Samsung Galaxy S24 Ultra Cyber está disponível em unidades limitadas, com apenas 99 unidades no mercado. E para aqueles interessados em adquiri-lo, o preço varia de acordo com a configuração de memória desejada: 256 GB por 8.100 euros, 512 GB por 8.430 euros e 1 TB por 8.760 euros, aproximadamente.

Este dispositivo extravagante já está disponível para compra no site oficial da Caviar, onde também é possível encontrar uma versão semelhante do Samsung Galaxy S23 Ultra. Com seu design distintivo e exclusividade garantida, o Samsung Galaxy S24 Ultra Cyber é uma opção tentadora para aqueles que buscam se destacar com estilo no mundo da tecnologia de alta performance.