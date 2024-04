Eclipse solar total ameaçado: como será o clima em 8 de abril?

Nesta segunda-feira, 8 de abril, a Lua se interporá entre a Terra e o Sol, gerando um eclipse solar total. Claramente, este é um fenômeno que todos querem ver: o astro-rei estará completamente coberto da nossa perspectiva terrestre, algo que não acontecia desde 2021 na Antártida, e o próximo que poderá ser visto em sua totalidade na América do Norte será apenas em 2044. O problema? O grande evento pode ser obscurecido por nuvens, muitas nuvens.

A menos de uma semana do tão esperado eclipse solar total, de acordo com os portais meteorológicos e também com especialistas renomados no assunto, o espetáculo para o qual muitos estão se preparando simplesmente pode não ser visto.

Como estará o clima em 8 de abril?

O aviso precoce foi dado pelo The Washington Post, que revelou que algumas regiões dos Estados Unidos já estão prevendo condições climáticas adversas para observar o eclipse total do sol. Essa notícia gerou preocupação imediata entre observadores e turistas, já que o próximo evento dessa magnitude em território norte-americano não é esperado até 2044.

Além disso, é sabido que muitos fãs viajarão de diferentes lugares para se posicionarem na área que ficará completamente escura. Porém, se estiver nublado, essa jornada seria totalmente em vão. As previsões climáticas atuais indicam que, além de Dallas, outras áreas do Texas, bem como estados do sul como Louisiana e partes de Ohio, podem experimentar cobertura de nuvens durante o eclipse.

De onde será possível ver o eclipse?

Adam Epstein, um promotor imobiliário de Nova York, expressou sua preocupação ao meio citado, destacando a ironia da situação dada a imprevisibilidade do clima. “Às vezes os deuses do tempo gostam de rir de você”, disse. Especificamente, este indivíduo tinha planos de viajar para Dallas com amigos para observar o fenômeno perfeitamente na trajetória da totalidade, um plano que pode ser em vão devido à nebulosidade.

Até agora, os especialistas sugerem que, dado que as previsões meteorológicas podem variar, é prudente esperar até dias mais próximos para tomar decisões definitivas sobre se ir ou não a esses pontos de observação total.

Vamos lembrar que o eclipse total será visível no norte do México (Sinaloa, Durango, Coahuila e nordeste em direção a Tamaulipas), nos Estados Unidos (Texas, Oklahoma, Arkansas, Missouri, Illinois, Kentucky, Indiana, Ohio, Pensilvânia, Nova Iorque, Vermont, New Hampshire e Maine) e uma pequena parte do Canadá (Ontário, Quebec, Nova Brunswick, Ilha do Príncipe Eduardo, Terra Nova e Labrador).

O melhor lugar para vê-lo? De acordo com a NASA é a cidade de Mazatlán, em Sinaloa, México, cuja previsão não é muito encorajadora:

Clima Mazatlán, Sin., México | 8 de abril de 2024

No entanto, é importante mencionar que aquelas áreas localizadas fora da trajetória da totalidade terão a oportunidade de testemunhar um eclipse parcial, um fenômeno ainda digno de admiração. E lembre-se: onde quer que esteja, se você for olhar para o céu, é recomendado o uso de proteção solar, chapéu e óculos especiais para evitar danos oculares.