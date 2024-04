Eclipse Solar 2024: o céu escurecerá parcialmente nestes países da América do Sul

Cada vez falta menos para o aguardado eclipse solar total de 2024. E é que nesta segunda-feira, 8 de abril, a América do Norte testemunhará o momento em que a Lua se interpõe entre a Terra e o Sol, gerando uma escuridão total da nossa perspectiva terrestre, um fenômeno que não acontecerá novamente até 2044. O grande evento será visto em sua totalidade em áreas do México, Estados Unidos e Canadá apenas. No entanto, um bom número de países também testemunhará este eclipse, mas em escala parcial.

Assim, nesta segunda-feira, Colômbia, Equador e Venezuela também poderão fazer parte deste fenômeno em sua parcialidade. A seguir, contamos todas as coordenadas e horários para se juntar à febre do eclipse de 2024.

Eclipse parcial na América do Sul

No sul do continente americano, o eclipse de 8 de abril será percebido de forma parcial, de acordo com o site especializado Time and Date. Serão três países sortudos em testemunhar esse fenômeno astronômico:

Recomendados

- Na Colômbia, o eclipse parcial ocorrerá entre as 12h39 e as 14h35, horário local, com um escurecimento do disco solar variando entre 0,19% e 13,18%. Onde? De acordo com as especificações, San Andrés será o local com melhor visibilidade, apesar da previsão de céu parcialmente nublado.

- No Equador, as Ilhas Galápagos testemunharão um eclipse solar de 3,87%, fenômeno que começará às 10h57min e se estenderá até às 12h43min, horário local, com a Ilha Darwin como destaque para a observação do fenômeno.

- Na Venezuela, o eclipse será muito menos notório e terá visibilidade principalmente nas regiões do norte do país, das 13h38 às 15h41, hora local. Segundo os especialistas, é recomendado observá-lo em áreas próximas a Matajuna e à ilha de Aves.

E quanto ao resto do mundo?

Além desses três países sul-americanos que apresentamos acima, o eclipse solar parcial se estenderá a outros lugares ao longo da América e Europa.

A lista de países inclui o Reino Unido, Rússia, Porto Rico, Belize, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, El Salvador, Espanha, França, Groenlândia, Guatemala, Haiti, Honduras, Irlanda, Jamaica, Panamá e Portugal.

Por último, não custa ressaltar que para aqueles que desejam observar o eclipse solar total ou parcial, verifiquem se seus óculos atendem à norma internacional ISO 12312-2. Nunca se deve olhar diretamente para um eclipse sem proteção, independentemente do seu nível de escuridão.