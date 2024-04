A Apple desenvolve inteligência artificial capaz de interpretar uma conversa

O que a Apple pretende alcançar com este novo sistema? Pixabay / Alberto Sandoval

A Apple está em pleno desenvolvimento de uma inteligência artificial que se destaca em relação aos mecanismos integrados em outros sistemas operacionais. O gigante de Cupertino busca oferecer aos seus usuários uma tecnologia capaz de interpretar uma conversa. Seria quase como ter uma pessoa como assistente virtual no seu iPhone.

Claramente, esses avanços estão voltados para melhorias no Siri, o assistente virtual mais conhecido do mundo. De acordo com o Business Insider, a Apple tem como objetivo incorporar o ChatGPT e outros produtos da OpenAI em sistemas iOS, assim que finalizar os últimos detalhes de programação de inteligência artificial.

“A ideia é que a Siri seja mais intuitiva”, dizem da Apple, de acordo com a fonte citada anteriormente. O sistema é chamado ReaLM, que é a sigla para descrever "Resolução de Referência como Modelagem de Linguagem". Basicamente, alguém que entenda, como uma pessoa, um requisito de texto, voz ou imagens.

O que a Apple quer emular é a interação humana que vamos descrever a seguir: imaginem que estão vendo a imagem de um medicamento que não sabem pronunciar e dizem a um amigo ou amiga "vai comprar isso" e mostram a foto. A pessoa olha com atenção e vai a várias farmácias em busca do produto.

As inteligências artificiais atuais ou os serviços da Internet, se não encontram o que foi pedido especificamente, não vão em busca de várias opções. E é isso que a Apple quer melhorar com o desenvolvimento do ReaLM, para que a inteligência artificial consiga interpretar os elementos de uma conversa comum.

A fonte consultada pela Business Insider explica o seguinte exemplo: Você pede à Siri uma lista de farmácias e, depois de obter o resultado, se quiser ligar para uma dessas lojas, não precisa dizer especificamente o nome. Basta pedir "ligar para o de baixo", e a IA entende o contexto e oferece a comunicação com o estabelecimento desejado.

"Os criadores disseram sobre as habilidades do ReaLM: 'A fala humana normalmente contém referências ambíguas como 'eles' ou 'isso', cujo significado é óbvio (para outros humanos) dado o contexto. Ser capaz de compreender o contexto, incluindo referências como essas, é essencial para um assistente de conversação cujo objetivo é permitir que um usuário comunique suas necessidades de forma natural a um agente ou tenha uma conversa com ele'."

Apple e sua abordagem em Inteligência Artificial

Recentemente informamos que a Apple adquiriu uma empresa chamada DarwinAI. A empresa é canadense e o acordo foi fechado no início de 2024.

Qual é o trabalho da DarwinAI? Os relatórios indicam que esta empresa é especializada em melhorar a eficiência e o desempenho de aplicativos de inteligência artificial em dispositivos.

Então sua tecnologia é fundamental para a Apple, que deseja se envolver completamente no desenvolvimento de sistemas de inteligência artificial menores e mais rápidos.

Um relatório da Bloomberg, assinado pelo especialista em Apple, Mark Gurman, afirma que a gigante de Cupertino espera que a DarwinAI assuma o controle da inteligência artificial em produtos da empresa, como iPhones, iPads e Macs. Os primeiros beneficiados seriam sistemas como Siri e Spotlight Search.

Imaginem o que seria Siri com um assistente impressionante como o ChatGPT da OpenAI. O universo de possibilidades se abre para um assistente virtual que sempre funcionou maravilhosamente na Apple e que agora poderia ter a tecnologia de ponta para dar um passo gigantesco.