22 missões diferentes ameaçam se instalar no satélite sem considerar as consequências

A NASA, Roscosmos, JAXA, a Agência Espacial Chinesa, a ESA e o programa espacial da Arábia Saudita são apenas algumas das organizações que têm planejadas missões à Lua num futuro próximo. Rovers, viagens tripuladas, instalação de bases, telescópios, centros de lançamento e mineração invadirão o satélite. É uma situação que nos gera muitas perguntas.

Quem cuida da Lua? Existe um governo ou entidade reguladora responsável por proteger o satélite natural? A mão do homem repousa sobre nosso farol de luz noturna como uma ameaça que poderia afetar seu valor científico, por tudo o que pode nos proporcionar em termos de conhecimento sobre o Sistema Solar, ou em sua influência sobre a Terra, que seria muito mais perigoso.

Investigadores que se dedicam à exploração espacial têm um termo para se referir a locais de grande valor científico: Locais de Extraordinária Importância Científica (LEIC). Com isso, identificam alguma região do Sistema Solar que o homem deve evitar danificar sem considerar as consequências, devido a todo o conhecimento que poderia nos proporcionar.

Recomendados

Na Lua, existem várias áreas designadas como SESI, mas os pesquisadores que identificam essas regiões não têm autoridade para impedir o pouso ou trabalho nesses locais. Quem é o dono da Lua? Aparentemente, ninguém. O portal de notícias Vandal relata que há 22 missões lunares planejadas até 2026.

Artemis 1, misión de la NASA a la Luna Artemis 1, misión de la NASA a la Luna

A maioria aponta para uma área chamada de SESI, o polo sul da Lua. Tantos países indo para o mesmo lugar poderia desencadear um conflito de terras inédito para a humanidade. Brigar por outro território no Sistema Solar seria um fracasso épico nunca antes visto.

No entanto, a pior notícia para a Lua é a quantidade de trabalho que será realizado em sua superfície, o que pode resultar na perda de muitas propriedades de seu solo, devido à mineração, instalação de bases lunares ou centros de lançamento.

Vamos lembrar que a ciência quer realizar astronomia a partir da Lua para ter uma visão diferente do cosmos, de onde até mesmo poderia encontrar vida extraterrestre. Existe um apelo, que duvidamos que seja ouvido, para que a ciência aplique o bom senso nas explorações que serão realizadas no satélite natural nos próximos anos.