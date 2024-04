Você sabia que a inteligência artificial remonta ao século XIX? Esta é a sua verdadeira origem

A inteligência artificial está em alta há pelo menos um ano. Tudo começou com a popularização do ChatGPT, que revolucionou o mundo da tecnologia e abriu as portas para que outras empresas se arriscassem com esses avanços. No entanto, a IA começou muito antes da era de Sam Altman se tornar cada vez mais popular. Na verdade, é um termo que teve seus inícios na década de 1950 e que na realidade vinha sendo pensado há um século atrás.

De acordo com informações compartilhadas pela Unesco, em 1956 e durante um curso de verão na Dartmouth College, Estados Unidos, foi cunhado pela primeira vez o termo inteligência artificial. Os responsáveis? Allen Newell, Cliff Shaw e Herbert Simon, que eram um pesquisador em ciência da computação e psicólogo cognitivo, um programador de sistemas e um economista e pesquisador em psicologia cognitiva e ciência da computação, respectivamente.

A origem da inteligência artificial

Naquela época, os cientistas apresentaram um projeto intitulado "A máquina lógica", cujo design servia para simular o processo humano por trás da resolução de problemas. Foi um avanço notável, uma vez que ainda não existiam computadores inteligentes ou assistentes virtuais.

Recomendados

Esse foi o alicerce desse conceito de IA, pois direcionou o futuro das pesquisas nessa direção. Por exemplo, inspirou o matemático Alan Turing a investigar a possibilidade de as máquinas emularem o pensamento, a compreensão e a aprendizagem dos seres humanos.

Uma década depois, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) desenvolveu ELIZA, considerado o primeiro chatbot do mundo e uma invenção revolucionária para a sua época.

Alan Turing é considerado o precursor da IA Gênio da computação

Para além de 1956: a IA antes de ser conhecida

Mas, como o título deste artigo indica, a inteligência artificial na verdade remonta ao século XIX. De acordo com o meio local Biobío, os pesquisadores do Departamento de Ciência da Computação da Universidade do Chile, Claudio Gutiérrez e Andrés Abeliuk, afirmam que a IA foi concebida em 1842.

Eles propõem especificamente que Ada Lovelace, uma matemática da época, poderia ter desenvolvido a primeira forma de IA ao conseguir programar um algoritmo capaz de criar peças musicais complexas, muito antes de o termo "inteligência artificial" ser oficialmente incorporado.

E embora isso seja apenas uma hipótese, é certo que Lovelace foi a primeira pessoa a perceber que as máquinas podiam ir além dos cálculos. Na verdade, ela foi responsável por publicar o primeiro algoritmo que poderia ser executado por um dispositivo tecnológico e é considerada a primeira programadora da história.