Steve Jobs acreditava que as reuniões de trabalho eram um desperdício

A mente visionária de Steve Jobs é um dos principais elementos para explicar o sucesso da Apple. Até hoje, quase 13 anos após sua morte, o gigante de Cupertino continua trabalhando sob a filosofia empresarial do gênio por trás do bem-sucedido marketing de produtos como o iPhone, iPod ou iPad.

Num MEMO de 1986, quando Steve Jobs estava trabalhando na empresa NeXT Computer, Inc, na época em que estava afastado da Apple, mostra o que ele pensava sobre reuniões no trabalho.

Por vezes, muitas empresas realizam reuniões constantes para estabelecer a rota diária de um objetivo corporativo. Para Steve Jobs, tantas reuniões desse tipo não são necessárias e até vão contra a produtividade laboral, pois ele afirmava que esse tempo poderia ser aplicado em outras atividades.

The Steve Jobs Archive CEO da Apple e NEXT

É por isso que Steve Jobs pediu no MEMO de 1986 ter um dia por semana sem qualquer tipo de reuniões de trabalho, dedicando esse dia exclusivamente ao trabalho individual, conforme relatado pelo Genbeta.

"Na quinta-feira seria um dia em que, metaforicamente, fechamos as portas para o mundo exterior e trabalhamos tranquilamente de forma individual", disse Jobs.

"Todos precisamos de tempo para o trabalho individual ininterrupto. As reuniões (fornecedores, entrevistas...) nos roubam tempo individual, e a produtividade dos nossos engenheiros é afetada", disse Steve Jobs na carta destinada à sua equipe de trabalho.

Outro dos seus comportamentos é muito semelhante ao que é o mundo corporativo hoje em dia, já que Steve Jobs incentivava a rever cada uma das vagas para evitar a supercontratação, algo que não era muito comum nos anos 80. O genial cofundador da Apple estava à frente de seu tempo.

"É melhor ter menos pessoas, mesmo que isso signifique fazer menos. Vamos construir nossa empresa devagar e com cuidado", expressou Steve Jobs na mesma carta.