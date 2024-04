Quanto tempo durará o eclipse solar de abril e do que devemos tomar cuidado ao observá-lo?

Um eclipse solar torna-se o espetáculo mais impressionante nas regiões de três países na próxima segunda-feira, 8 de abril. Zonas do México, Estados Unidos e Canadá verão a Lua se alinhar com o Sol em um evento que não ocorre todos os dias.

É por isso que vamos oferecer várias recomendações e também informar quanto tempo durará a passagem da Lua na frente do Sol, transformando a noite em pleno dia por alguns minutos.

Em qualquer lugar ao longo da trajetória do eclipse de abril, a totalidade durará menos de quatro minutos e meio, o que não é suficiente para ver a mudança de coroa. A sombra da Lua levará 90 minutos para cruzar do Canadá até o México.

Recomendados

A importância dos óculos para o eclipse solar

Ao escolher, na inscrição deve constar a certificação ISO 12312-2, que garante que a lente protege contra a radiação e os raios ultravioleta.

Verifiquem que após a certificação, o número de filtro seja igual ou superior a 14.

Se vai a comprar, certifiquem-se de escolher marcas reconhecidas.

Use-os em áreas internas da casa: você não deve ser capaz de ver nada com eles postos.

Experimente olhando para uma lâmpada realmente brilhante, como uma lâmpada incandescente. Se conseguir ver a luz sem desconforto, está tudo bem.

Usando uma máscara de soldador, uma pessoa observa o progresso do eclipse solar parcial FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM (Daniel Augusto)

Tire fotos incríveis

Proteja também sua câmera; use um filtro solar para que o brilho não danifique a captura que você vai realizar, seja com uma câmera profissional ou com seu celular.

Nas dicas da NASA para tirar a melhor foto do eclipse solar, a agência espacial não faz distinção entre um equipamento especial e lentes avançadas ou uma simples câmera do seu smartphone. A verdadeira habilidade está no que o fotógrafo faz.

A entidade governamental, especialista em assuntos astronômicos, sugere que você procure um estabilizador (tripé) para a câmera e faça fotos de longa exposição.

Eclipse solar O eclipse solar afetará todo o zodíaco em abril (Imagen de Stockgiu en Freepik)

A paciência. “Olhe para cima, olhe para baixo e olhe ao seu redor”, diz a NASA em sua revisão para fotógrafos iniciantes. É necessário registrar o Sol e a Lua, mas o eclipse também pode ser visto em seu ambiente: “Considere fotografar a luz que passa através das folhas sobrepostas das árvores enquanto criam orifícios naturais que projetam réplicas de eclipses em miniatura no chão”, revisa o Digital Trends.

Ajustes que você deve fazer na câmera. A exposição que reduz a entrada de luz para evitar que as fotos fiquem superexpostas. Um valor ISO entre 50 e 100 é o melhor para esses eventos. Não use flash e ative o modo de disparo contínuo para tirar várias fotos ao mesmo tempo e assim aumentar a chance de ter uma foto melhor.