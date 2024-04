O YouTube incorpora inteligência artificial à sua plataforma

A inteligência artificial veio para ficar. Pouco a pouco, os aplicativos de todos os estilos estão adicionando essa tecnologia às suas plataformas para melhorar a experiência de seus usuários. O mais recente é o YouTube, que, em nossa opinião, demorou a fazê-lo. O serviço de vídeos do Google incorpora mecanismos de aprendizado de máquina para identificar os momentos destacados de um conteúdo que estamos assistindo.

Embora sejamos consumidores ávidos de vídeos do YouTube, não podemos negar que há um ou outro vídeo que nos dá preguiça de assistir até o fim. No entanto, ainda assim queremos saber o que acontece na história ou tutorial que estamos reproduzindo.

Então, pegamos nosso cursor e procuramos aquele momento destacado do vídeo para ficarmos com o que nos interessa. A inteligência artificial que o YouTube adiciona faz esse trabalho por você. De acordo com uma resenha da Computer Hoy, o aplicativo incorpora um sistema que analisa cada um dos materiais audiovisuais para mostrar o melhor momento, se assim desejar um usuário.

youtube pixabay

O meio citado anteriormente informa que só é necessário abrir um vídeo, reproduzi-lo e, quando começar, dar um clique duplo na tela. Em vez de avançar 10 segundos, como o aplicativo faz atualmente, a inteligência artificial estuda todos os padrões do material e te leva diretamente para onde está o desenvolvimento interessante do mesmo.

A ideia dessa nova modalidade é a mesma de cada tecnologia que surge: economizar tempo. Conforme você usar essa nova função do YouTube com inteligência artificial, o mesmo mecanismo estudará seus movimentos para depois oferecer recomendações relacionadas aos seus hábitos de reprodução de vídeos.

Outro objetivo é melhorar a identificação de comentários em destaque para os criadores de conteúdo e adicionar ferramentas de edição para aqueles que usam o aplicativo completamente para gerar um vídeo.

Os especialistas do YouTube estão trabalhando nos algoritmos desta nova função. Ainda faltam alguns ajustes para poder lançá-la nas atualizações de todos os usuários no mundo. Mas já existe um modo de teste disponível em alguns clientes premium dos Estados Unidos, conforme mencionado no site.