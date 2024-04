O WhatsApp tem planos de incorporar mensagens programadas ao serviço de mensagens

Os utilizadores do WhatsApp clamam aos quatro ventos as funcionalidades que gostariam de ver dentro do serviço de mensagens. Uma delas são as mensagens programadas, um elemento que seria muito útil no setor empresarial, comercial e até nas relações pessoais.

Nunca se havia falado oficialmente sobre a introdução da função de agendar mensagens no WhatsApp, até que o diretor do aplicativo do Meta, Will Cathcart, visitou o México e obteve esse feedback dos usuários no território azteca.

Em uma visita feita ao veículo de comunicação mexicano, Expansión, Cathart falou sobre o futuro do aplicativo e como os usuários do WhatsApp no México reiteraram a necessidade de uma função que permita programar mensagens.

Imagine o universo de possibilidades. Fazer um pedido de trabalho, enviar informações sobre um produto ou escrever uma mensagem de aniversário são alguns dos benefícios que uma função como esta teria.

“Uma das razões pelas quais estou passando tempo aqui no México é para falar com as pessoas que usam o WhatsApp, para saber o que elas querem. E direi que nos últimos dois dias, em cada conversa que tive, alguém pediu mensagens programadas. Então, definitivamente estamos ouvindo isso e levando de volta para a equipe, para discutir algo que poderíamos fazer no futuro”, disse Will Cathcart.

"Uma das principais razões pelas quais o WhatsApp foi tão bem-sucedido foi porque havia muitos serviços entre os quais você poderia escolher e muitos aplicativos de mensagens, mas o WhatsApp se concentrou em construir um serviço que funcionasse para todos", acrescentou o diretor do WhatsApp.

Recursos recentemente adicionados ao WhatsApp

O serviço de mensagens incorporou uma função que permite ocultar chats com um código secreto para proteger suas conversas.

Há alguns meses, finalmente é possível configurar a definição das imagens e do material audiovisual que é enviado através do aplicativo. Uma melhoria urgente há anos que finalmente nos poupa daquele terrível momento que se tornou tão recorrente no serviço, onde todos os retratos e vídeos sempre pareciam pixelados e com a pior resolução possível.