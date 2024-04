O WhatsApp lança seu modo rosa

Se você já está entediado de ver o WhatsApp da mesma maneira o tempo todo, você pode experimentar o novo modo rosa que está chamando a atenção pela sua feminilidade e originalidade.

Embora claro, se você tem medo de experimentar diferentes alternativas à versão original do WhatsApp devido ao risco de banimento da sua conta, onde você poderia perder seus arquivos, você pode recorrer às configurações próprias do aplicativo. Por exemplo, clique nos três pontos no canto superior direito, selecione ‘Conversas’ e depois ‘Papel de parede’.

Freepik

Lá você pode colocar um papel de parede rosa de sua preferência, mas o restante do ambiente do serviço de mensagens permanecerá no verde escuro que o caracteriza e você só pode alternar entre os modos claro e escuro.

Como usar o modo rosa no WhatsApp?

Bem, se você está curioso sobre esse modo rosa do WhatsApp que conquista muitas pessoas, o Depor tem uma dica para alcançá-lo. Para isso, você deve baixar o APK do aplicativo, não sem antes fazer um backup de todas as suas informações que serão armazenadas na nuvem.

A razão para isso é que você vai desinstalar o aplicativo pertencente ao Meta, pois em seu lugar você vai baixar o WhatsApp Plus, uma versão modificada dele que não é oficial e, embora possa trazer riscos de banimento, milhares de pessoas afirmam que funciona maravilhosamente bem e tem mais opções do que a outra que não permite.

Existem vários temas personalizados, mas também um disponível em rosa Fuente: Pixabay

Quando tiver baixado o APK do WhatsApp Plus, instale-o, mas certifique-se de que seja de uma fonte confiável. Ao concluir esta etapa, você deverá ir para Temas e escolher o rosa, embora também possa personalizá-lo ao seu gosto. É simples assim!