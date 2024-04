Muitos de nós estamos nos perguntando o que está acontecendo com a indústria de videogames. Demissões em massa e o fechamento de alguns estúdios de desenvolvedores, que em algum momento foram importantes, combinam-se com a falta de títulos inovadores como os de antes, que nos deixavam impressionados com o quão incríveis eram. Phil Spencer, chefe da Xbox (Microsoft Gaming), senta-se para analisar o que está acontecendo no negócio.

Os gráficos dos videogames atuais são impressionantes, ninguém pode negar isso. A tecnologia é um ponto a favor dos desenvolvedores, que realmente fazem mágica para nos entregar visuais incomparáveis com o que eram os títulos de antigamente. No entanto, a história ou argumento dos jogos não convence muito a comunidade gamer, exceto algumas exceções.

De acordo com uma resenha do Hipertextual, há muito reciclagem nos videojogos atuais. Histórias que já conhecemos, reboots e sequências de títulos históricos estão em alta na indústria. Com exceção de alguns casos, não há jogos novos que apresentem propostas inéditas para os fãs de jogos.

O que está acontecendo? Por que isso está acontecendo? Em poucas palavras, por dinheiro. Não há tanto como antes, o investimento em tecnologias avançadas é maior e as margens de lucro são mais estreitas, como explicado por Phil Spencer.

Nova interface inicial para consoles Xbox MICROSOFT (MICROSOFT/Europa Press)

"Matemática para um jogo definitivamente mudou", explica Phil Spencer. Ele diz que o investimento para um jogo pode ultrapassar os 300 milhões de dólares. Parece estar usando a criação de Marvel's Spider-Man 2 como exemplo, um título que não é de sua franquia e que custou 315 milhões, com um lucro de 35%, baixo em comparação aos dividendos obtidos anteriormente.

"Se você é um editor, você sabe que é um número bastante grande em um mundo onde já existem muitos videogames a caminho", diz Spencer sobre os custos de investimento.

Então, de acordo com sua avaliação, os estudos que sabem que vão gastar essa quantia optam por algo seguro para reduzir os riscos de ganhos. "Como você vai estabelecer isso? Você está disposto a arriscar com uma nova propriedade intelectual quando o risco de ganhos é tão alto? Acho que isso afeta a criatividade desta indústria e não me agrada", explicou o CEO da divisão de videogames da Microsoft.

Uma estratégia adotada pela Xbox é desenvolver títulos que não exijam gráficos de alta qualidade (que custam mais dinheiro) com uma boa história de suporte. O resultado tem sido favorável para a empresa liderada por Spencer, mas isso não impediu que tivessem que demitir 1.900 funcionários em 2023.

E embora esteja consciente dos desafios que estão por vir, Phil Spencer confia que a indústria dos videogames está novamente em crescimento, mas apontando para várias direções.

A exclusividade dos consoles agora deve ser compartilhada. Em breve, não existirá mais um jogo exclusivo para um dispositivo, pois não é conveniente para ninguém, já que a ideia é vender e ser multifacetado, adicionando versões jogáveis em celulares ou dispositivos portáteis para atrair mais usuários.