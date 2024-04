O Nintendo Switch tem estas 5 apps que não são jogos, mas ainda assim são pura diversão

Parece que foi ontem, mas na realidade o Nintendo Switch é um console portátil que já está no mercado há mais de cinco anos. Chegou às nossas casas no ano de 2017 para revolucionar a forma como jogamos e desde então nos surpreendeu com um catálogo de jogos que nunca se destacam pelo seu aspecto técnico, mas que se tornaram lendários graças à sua inovação e criatividade.

Esta consola, que poderíamos considerar como um dispositivo híbrido, porque podemos desfrutá-la tanto em uma tela plana convencional quanto em sua modalidade portátil que pode ser levada para qualquer lugar, combina a versatilidade de um tablet com a potência moderada de um sistema tradicional de mesa. Isso nos permite desfrutar em todos os lugares de alguns jogos AAA exclusivos para esta marca.

Princess Peach Showtime Nintendo

Aqui está o exemplo recente de Princess Peach: Showtime, um jogo que finalmente dá um peso protagonista único à princesa da saga Super Mario Bros. para nos levar a uma aventura única que nos lembra em parte dos momentos mais queridos de jogos como Super Mario 64.

A Nintendo Switch nos ajudou a esquecer completamente do Wii U, um console que não alcançou o sucesso esperado. Mas do qual a Nintendo aprendeu com seus erros, para acabar dando vida a este sistema que se tornou o console mais vendido da Nintendo em menos de cinco anos, superando até mesmo o lendário Wii.

Uma história brutal de vendas com o Nintendo Switch

No fechamento de 2023, a Nintendo relatou que havia vendido quase 140 milhões de unidades do Switch. Um número respeitável que nos levou a ideia de montar esta lista, com os aplicativos mais divertidos que cada pessoa pode experimentar em seu console.

A chave do sucesso do Switch reside em sua versatilidade. Você pode jogar no modo portátil no ônibus, no parque ou até mesmo na cama. Mas também pode conectá-lo à televisão para desfrutar de uma experiência de jogo mais tradicional.

Outro aspecto de seu dinamismo reside em seu catálogo de aplicativos, que oferece uma ampla variedade de opções de entretenimento sem necessariamente nos obrigar a jogar um jogo. O Switch não serve apenas para jogar. Há uma grande variedade de aplicativos na eShop que nos abrem um novo horizonte:

5 aplicativos para o Nintendo Switch que você deveria experimentar, mesmo que não sejam jogos

Nintendo Switch Inovação

YouTube: Um aplicativo básico para desfrutar de vídeos na tela da sua televisão ou na própria Switch. Torna-se quase indispensável se o console também é usado por crianças.

Um aplicativo básico para desfrutar de vídeos na tela da sua televisão ou na própria Switch. Torna-se quase indispensável se o console também é usado por crianças. Nintendo Switch Online: Esta aplicação permite-nos jogar online com amigos, mas acima de tudo abre a possibilidade de aceder a jogos clássicos da NES e SNES, bem como de guardar os teus jogos na nuvem. Tudo por uma subscrição módica.

Esta aplicação permite-nos jogar online com amigos, mas acima de tudo abre a possibilidade de aceder a jogos clássicos da NES e SNES, bem como de guardar os teus jogos na nuvem. Tudo por uma subscrição módica. Funimation : Uma jóia incompreendida que permitia acessar um extenso catálogo de anime e séries de televisão. Infelizmente, desde o final de fevereiro de 2024, deixou de estar disponível para download. Mas não queríamos negar-lhe o seu lugar justo nesta lista.

: Uma jóia incompreendida que permitia acessar um extenso catálogo de anime e séries de televisão. Infelizmente, desde o final de fevereiro de 2024, deixou de estar disponível para download. Mas não queríamos negar-lhe o seu lugar justo nesta lista. RPG Maker MV: Quatro anos após o seu lançamento, este aplicativo tornou-se um dos favoritos da comunidade. Não é um jogo, é uma aplicação que ajuda a criar jogos do gênero RPG. Não são necessários conhecimentos de programação e tudo é muito intuitivo. Mas obviamente tem um custo.

Quatro anos após o seu lançamento, este aplicativo tornou-se um dos favoritos da comunidade. Não é um jogo, é uma aplicação que ajuda a criar jogos do gênero RPG. Não são necessários conhecimentos de programação e tudo é muito intuitivo. Mas obviamente tem um custo. Coloring Book: Outra aplicação perfeita para crianças ou adultos que procuram apenas relaxar colorindo. A melhor notícia é que é um aplicativo gratuito.

A Nintendo Switch é uma consola que marcou um antes e um depois na indústria dos videojogos e a sua versatilidade vai além dos seus jogos.