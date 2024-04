Este é o primeiro kit lunar que a NASA apresenta para a missão Artemis 3

O Programa Apollo representou um marco histórico na exploração do espaço e na corrida espacial entre os Estados Unidos e a União Soviética. O programa espacial emblemático da NASA nas décadas de 1960 e 1970 buscava fazer com que o ser humano pisasse na superfície da lua e retornasse com segurança à Terra, o que foi alcançado com o histórico pouso da Apollo 11 em 20 de julho de 1969, quando o astronauta Neil Armstrong se tornou a primeira pessoa a caminhar na Lua.

Graças ao programa Apollo, foram realizadas pesquisas científicas e coletadas informações valiosas sobre a Lua e o espaço, que ainda são relevantes para a exploração espacial atual. Foi um feito tecnológico e científico sem precedentes, e um símbolo de determinação humana e colaboração internacional.

Este programa é um marco emblemático na história da exploração espacial, deixando um legado duradouro de descoberta e aventura no cosmos.

Agora, os astronautas da Artemis 3 estão prestes a fazer história e repetir o feito: Serão os primeiros a caminhar sobre a superfície lunar em mais de 50 anos, marcando assim o início de uma nova era na exploração lunar. A NASA selecionou cuidadosamente as ferramentas que eles usarão, projetadas para testar a viabilidade de uma presença humana de longo prazo na Lua.

A agência espacial norte-americana revelou os primeiros instrumentos científicos que os astronautas do Artemis levarão para a Lua e implantarão no polo sul lunar. Esses instrumentos foram escolhidos especificamente para a missão, programada para ser lançada em setembro de 2026, pois requerem intervenção humana para sua instalação.

Um retorno lunar após 52 anos

O Artemis 3 marcará o retorno dos astronautas à Lua desde os dias do Programa Apollo, e as ferramentas selecionadas representam o avanço tecnológico que ocorreu nos últimos 52 anos. "Com esses instrumentos inovadores na superfície lunar, estamos iniciando uma jornada transformadora que impulsionará a capacidade de realizar pesquisas humanas e automáticas, uma nova forma totalmente nova de fazer ciência", comentou Pam Melroy, administradora adjunta da NASA.

Entre as ferramentas anunciadas está a Estação de Monitoramento do Ambiente Lunar (LEMS), projetada para rastrear o ambiente sísmico lunar a longo prazo, fornecendo dados valiosos sobre a estrutura lunar e sua evolução.

O experimento LEAF, por outro lado, irá estudar o potencial das culturas na Lua para fornecer nutrição e suporte vital aos astronautas, observando a fotossíntese, o crescimento e as respostas das plantas ao estresse sob a radiação espacial e a gravidade parcial.

Finalmente, o Analisador Dielétrico Lunar (LDA) medirá a capacidade do rególito lunar de propagar um campo elétrico, procurando sinais de geada e depósitos de gelo, elementos cruciais para sustentar a vida e possíveis aplicações industriais.

Estes instrumentos científicos marcam um marco importante na exploração lunar, pois fornecerão informações valiosas sobre a Lua, como sua composição e seu potencial como recurso para futuras missões espaciais.