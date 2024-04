É assim que a Huawei estaria desenvolvendo um telefone dobrável em três partes

Huawei foi uma marca líder no mercado de smartphones a nível global alguns anos atrás. Conhecida pela sua inovação tecnológica e design elegante, tem sido pioneira no desenvolvimento de tecnologias avançadas, como câmeras de alta qualidade, processadores potentes e conectividade de última geração, o que permitiu à empresa competir em pé de igualdade com outros fabricantes de renome.

No entanto, todos sabemos que a marca tem enfrentado desafios muito complexos em alguns mercados devido a preocupações com a segurança de dados e, principalmente, sua relação com o governo chinês. Isso tem gerado controvérsias e restrições na disponibilidade de seus produtos em certas regiões. Ainda assim, a marca continua sendo bastante popular entre os usuários que buscam dispositivos com recursos de ponta.

E é nesse mesmo espírito que a Huawei estaria desenvolvendo em segredo um novo celular dobrável Tri-Fold com três camadas, conforme revela um pedido de patente. Este dispositivo inédito busca revolucionar o mercado de celulares dobráveis e melhorar a estratégia de fabricação da empresa nesse segmento.

O dobrável triplo consiste em três carcaças conectadas a uma tela flexível por meio de duas dobradiças. Essas dobradiças garantem uma fixação sólida entre os componentes conectados. A mecânica de dobrar e desdobrar é alcançada girando as dobradiças, o que permite que os componentes das carcaças se dobrem e desdobrem de forma coordenada.

As carcaças têm diferentes espessuras, sendo a terceira a mais grossa para fornecer uma aderência confortável, enquanto as outras duas são mais finas. Este design visa melhorar a experiência do usuário ao manusear o dispositivo e também reduzir o peso e a espessura total do modelo. Como o mecanismo permite dobrar o dispositivo duas vezes, a ideia é que ele se divida em proporções melhores quando está desdobrado e facilite o trabalho em vários cenários.

De acordo com relatórios recentes, a Huawei planeja lançar um telefone tríptico de 10 polegadas (25,4 cm) com um formato semelhante ao de um tablet, e espera-se que este dispositivo chegue ao mercado na primeira metade do ano, especificamente em algum momento de junho, oferecendo características e capacidades tecnológicas impressionantes.