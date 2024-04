A Boeing está pronta para levar passageiros ao espaço: a NASA já definiu a data do primeiro voo tripulado da nave Starliner

Aqueles que acompanham de perto o tema da exploração espacial testemunharam o esforço que a Boeing tem feito para ultrapassar os céus. A empresa conhecida pelo desenvolvimento de aeronaves para aviação comercial propôs-se a superar a atmosfera com a criação de uma máquina capaz de sair da Terra. Assim nasceu o Starliner, um dispositivo que já havia conseguido ir até a Estação Espacial Internacional (ISS) da NASA, mas que agora se prepara para transportar passageiros.

A NASA e sua iniciativa de incorporar empresas privadas na exploração do espaço permitiram que a Boeing já tenha uma data de lançamento para sua nave espacial, a Starliner, levar dois astronautas da agência espacial norte-americana para a ISS.

Não é a primeira vez que o Starliner, uma nave reutilizável, viaja para o espaço. Mas será a primeira vez que o fará com dois tripulantes a bordo. A NASA informa que revisaram as operações na ISS (verificando como está a programação das outras empresas afiliadas em seus lançamentos) e assim determinaram que a nave da Boeing deveria levar esses dois astronautas ao espaço, em alguma data antes de 6 de maio deste mesmo ano de 2024.

Recomendados

Astronautas da ISS dentro da cápsula Starliner da Boeing BOEING / Europa Press (BOEING/Europa Press)

Primeiro, eles terão que esperar que a tripulação SpaceX Crew-8 da NASA embarque na nave espacial Dragon, atualmente atracada no porto dianteiro, para se mover para o porto zenith de Harmony e permitir o acoplamento do Starliner.

A nave espacial da Boeing viajará com os astronautas da NASA Suni Williams e Butch Wilmore para a estação espacial e acoplará exatamente naquele porto dianteiro da ISS.

"A NASA informa no site oficial da tripulação comercial que, como parte do Programa de Tripulação Comercial da agência, a Starliner será lançada em um foguete Atlas V da United Launch Alliance a partir do Complexo de Lançamento Espacial 41 na Estação da Força Espacial de Cabo Canaveral, na Flórida."

BOEING Europa Press / Sebastian Carrasco (Sebastian Carrasco/Europa Press)

“Williams e Wilmore passarão aproximadamente uma semana acoplados à estação espacial antes de retornar à Terra no oeste dos Estados Unidos. O voo de teste ajudará a NASA a verificar se o sistema Starliner está pronto para realizar missões regulares de rotação de tripulação para a estação espacial para a agência”, afirmaram da agência espacial.