WhatsApp permite que você oculte bate-papos com códigos secretos para proteger suas conversas

Embora para muitos possa ser inevitável, não pensemos que é a ferramenta dos infiéis. É muito melhor relacionar as melhorias do WhatsApp com a sua segurança e privacidade. O serviço de mensagens incorporou uma função que permite ocultar conversas com um código secreto para proteger suas conversas.

A atualização mais recente do WhatsApp adiciona essa função, que está disponível para celulares Android, iPhone e todos os outros sistemas operacionais do iOS. Ativá-la é muito simples e vamos te explicar passo a passo.

O mesmo serviço de mensagens do Meta indica em seu site oficial que o objetivo dessa nova função é ‘adicionar uma camada adicional de privacidade a conversas específicas’.

Recomendados

Deves ter em conta que “para ler ou enviar mensagens, terás que desbloquear os teus chats com a autenticação do dispositivo, como o código de acesso do telefone, Face ID, impressão digital ou com um código secreto que podes estabelecer. Estes chats estarão na pasta Chats bloqueados, separados do resto”, e poderás vê-los na parte superior da interface do app, deslizando o dedo para baixo.

Como ocultar conversas no WhatsApp e ativar código secreto

O primeiro passo é selecionar o chat que deseja bloquear. Toque na conversa e quando ela ficar sombreada, vá para os três pontos no canto superior direito. Em seguida, selecione ‘Bloquear chat’.

Depois disso, vá para a parte superior de suas conversas e deslize para baixo para exibir a opção de bate-papos bloqueados. Acesse através dos métodos de segurança que você tem no celular.

Lá você verá o chat bloqueado e sem selecioná-lo, pressione os três pontos verticais no canto superior direito. Aparecerá apenas uma opção, que é configurações para bloqueio de chats. Uma tela semelhante à que compartilhamos com você aparecerá.

Chats WhatsApp

Quando você seleciona um código secreto, você tem a possibilidade de criar uma combinação de números para acessar exclusivamente por esse método e assim proteger aquela conversa que você quer manter em privado.

Chats WhatsApp

Algumas considerações que você deve ter em mente

Se ativar o bloqueio de conversas no seu telefone, apenas as conversas nesse telefone serão bloqueadas. Se você tiver outros dispositivos ligados ao WhatsApp, como um computador, as conversas não serão bloqueadas nesses dispositivos.

Se você usar a função de backup e restauração no WhatsApp, suas conversas bloqueadas permanecerão assim após a restauração em um novo telefone. Para acessar suas conversas bloqueadas, primeiro você precisará configurar a autenticação do dispositivo (impressão digital ou Face ID).

Se você ativar o bloqueio de chats, a pessoa com quem está conversando não saberá que você bloqueou a conversa.

Se você configurar um código secreto para bloquear suas conversas, pode optar por ocultar sua pasta de conversas bloqueadas para que só apareça quando você digitar seu código secreto na barra de pesquisa.