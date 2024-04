WhatsApp: assim você poderá editar suas fotos com Inteligência Artificial

O WhatsApp não fica para trás nas novas tecnologias, continuando a adicionar novas ferramentas à sua plataforma e agora aliando-se à Inteligência Artificial para proporcionar uma melhor experiência aos seus usuários.

Agora, alguns usuários já podem contar com uma edição de fotos mais avançada ao poderem personalizar suas imagens antes de enviá-las, no entanto, está disponível apenas em uma versão beta para Android, espera-se que esteja disponível em todas as versões em breve.

Assim você pode aplicar a IA em suas fotos

O WhatsApp tornou-se um dos aplicativos de mensagens de texto mais utilizados internacionalmente devido à qualidade de seu serviço. Com o crescimento que tem mantido ao longo dos anos, seus criadores continuam inovando o serviço e agora a IA terá um papel importante.

Os usuários poderão acessar essa função entrando na aba de edição de fotos do WhatsApp, nos ícones na parte superior.

Há três ações possíveis a serem realizadas:

Fundo

Aqui você poderá mudar o fundo das fotos adicionando elementos visuais que darão um toque distintivo a cada imagem.

Reestilizar

A partir daqui, você pode alterar o estilo da foto configurando e optando por vários efeitos artísticos, que ficarão ao gosto de cada usuário.

Os usuários poderão inovar com suas imagens Freepik (Freepik)

Expandir

Ao expandir, você poderá ampliar a imagem completamente e ajustar o tamanho das fotografias para que se encaixem no espaço desejado.

Esta nova função é outra das propostas que vêm de mãos dadas com a Inteligência Artificial, como o assistente de IA.

Um desses assistentes é o boots LuzIA, que busca atender a qualquer dúvida que o usuário tenha e gerar imagens por meio de IA.

Outra das opções criadas por terceiros e não pelo Meta foi Carina, que permite transcrever áudios em qualquer idioma, facilitando assim o trabalho para quem precisa e fornecendo informações em tempo real.

Embora essas sejam ferramentas fornecidas por terceiros, o WhatsApp também se encarregou de trabalhar em seu próprio assistente Meta AI para que os usuários tenham uma melhor experiência ao consultar o assistente a partir da barra de pesquisa da plataforma.