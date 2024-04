Vacina contra o HIV: Fundação Bill Gates contribui com milhões

O vírus da imunodeficiência humana, mais conhecido como HIV, e causador da AIDS, apareceu pela primeira vez em 1981. A doença, que até uma década atrás era considerada letal, teve muitos avanços em relação ao seu tratamento e esperança de vida para os infectados. No entanto, ainda não há uma cura para prevenir essa infecção sexualmente transmissível.

Bill Gates, através da fundação que dirige com sua esposa, Melinda, investiu milhões de dólares em um centro de pesquisa que trabalha no desenvolvimento de uma vacina para prevenir a contaminação pelo HIV.

Um dos métodos de prevenção mais populares no mundo é a profilaxia pré-exposição (PrEP), que pode ajudar a prevenir a infecção pelo HIV. No entanto, ela reduz o risco de contrair a doença em até 90%, o que é bastante alto, mas não o suficiente para "deixar a doença no passado", como Bill Gates deseja.

A fundação de Bill e Melinda Gates concedeu uma bolsa ao pesquisador Rogier Sanders, da UMC de Amsterdã, na Holanda, conforme relatado pelo Infobae. O trabalho que têm pela frente é muito complexo, mas eles afirmam ter feito bons avanços no desenvolvimento de uma vacina.

VIH

"Esperamos desenvolver uma vacina preventiva projetando e testando imunógenos que induzam a produção de anticorpos neutralizantes. Até agora, ninguém conseguiu. Todas as vacinas que falharam até agora não foram capazes de induzir anticorpos neutralizantes, muito menos anticorpos amplamente neutralizantes. Mas há avanços muito agradáveis em comparação com esses estudos anteriores", disse Rogier Sanders.

O vírus do HIV se replica em uma variedade de variantes, muito mais numerosas do que as do covid. É isso que torna tão complexo o desenvolvimento de uma vacina capaz de detê-lo. “Temos a esperança de que, com o tempo, consigamos desenvolver uma vacina eficaz contra as numerosas variantes do HIV”, disse o mesmo cientista sobre o impulso de quase 5 milhões de dólares fornecido pela fundação de Bill Gates.