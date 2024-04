Três vezes maior que o Everest: tudo o que você precisa saber sobre o Cometa do Diabo

Os cientistas e especialistas em astronomia estão atentos ao “Cometa do Diabo” que estará visitando as áreas próximas à Terra ainda este mês. Por isso, vamos te contar tudo o que você precisa saber sobre este maravilhoso corpo celeste.

Devemos nos preocupar? De jeito nenhum. Apesar de medir cerca de três vezes o Monte Everest, o “Cometa do Diabo” não irá colidir com a Terra. Sua trajetória o torna visível do nosso planeta, mas não há nenhuma probabilidade de impacto na superfície do mundo.

É, na realidade, um espetáculo visual para os entusiastas da astronomia e uma oportunidade de análise para os cientistas.

O cometa em questão recebe o nome científico de 12P/Pons–Brooks. Foi descoberto em 1812 pelos astrônomos franceses Jean-Louis Pons, Alexis Bouvard e Vincent Wisniewsky, e desde então tem sido seguido em sua trajetória.

Tem uma órbita elíptica ao redor do Sol, na qual leva um pouco mais de 71 anos para completar uma volta ao redor da estrela massiva. Ele aparecerá nos nossos céus a partir de 21 de abril e sua passagem se estenderá até os primeiros dias de maio. Depois disso, não o veremos mais até 2095.

Essa característica é suficiente para entender por que chama tanto a atenção dos cientistas; não é um visitante frequente em nossas fronteiras. Em seu periélio com o Sol, ele conseguirá estar a menos de 1 UA de distância, a cerca de 120 milhões de quilômetros da estrela massiva e a 66 milhões de quilômetros da Terra, o que o torna visível a partir de nosso firmamento.

O cometa 12P/Pons-Brooks é um cometa criovulcânico ativo, o que significa que pode liberar material congelado para o espaço. Também é caracterizado por seus outbursts, que são explosões repentinas que podem aumentar seu brilho em até 5 magnitudes.

Como ver o “Cometa do Diabo” da América do Sul?

O jornal La República informa que para vê-lo, é necessário apontar a visão para a constelação de Touro. Embora seja visível a olho nu em céus limpos, os especialistas recomendam o uso de binóculos ou telescópios simples para aqueles que os possuem.

Se estiveres no Chile, Argentina, Uruguai, Paraguai, Brasil, Colômbia, Peru ou Equador, deve olhar para o oeste logo após o pôr do sol para poder ver a constelação de Touro.