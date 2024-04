Saiba se alguém está usando suas fotos no Facebook em um perfil falso: veja como

Com a expansão das redes sociais e aplicativos digitais, é importante saber se alguém está usando suas fotos em Facebook em um perfil falso, para evitar problemas que vão desde golpes em outros usuários até a suplantação de identidade com fins românticos.

Milhares de casos obscuros abundam na internet porque é tão fácil como tirar um print screen ou baixar uma fotografia para enganar terceiros, o que a gigante da tecnologia já começou a corrigir com uma opção importante.

Como saber se alguém está usando suas fotos no Facebook em um perfil falso?

Bem, para perceber se há atividade irregular com suas fotos no Facebook em um perfil falso, você deve ativar a opção de reconhecimento facial.

De acordo com o portal Muy Interesante, “O Facebook utiliza um software de reconhecimento facial para criar um modelo do seu rosto. Embora não o compartilhe com ninguém, a empresa o armazena para reconhecer o rosto de seus usuários nas fotos que compartilham”.

Facebook se atualiza buscando um ambiente mais seguro (Unsplash)

Por isso, é tão importante ativar essa alternativa, pois irá bloquear as pessoas que tentam usar as mesmas imagens para se passarem por você. No entanto, isso é algo disponível apenas para usuários maiores de idade que, por vontade própria, autorizem o Facebook a fazer as varreduras.

Apesar de muitas pessoas terem mostrado relutância, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, onde funciona de forma mais eficaz, outra das vantagens que acompanha essa inovação da plataforma de Mark Zuckerberg é que também é possível denunciar a conta falsa.

Facebook utiliza reconhecimento facial (Unsplash)

“Para ativar ou desativar o reconhecimento facial, basta ir para as suas configurações de privacidade e selecionar a opção de Reconhecimento facial”, apontam. A partir desse momento, você poderá encontrar fotos e vídeos em que possivelmente apareça, para que você possa verificar e compartilhar ou remover, mesmo que não tenha sido marcado.