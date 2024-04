Revelaram que Elon Musk condenou X: assim foi o dramático colapso da ex rede social Twitter

Desde que o Facebook se massificou internacionalmente, o boom das redes sociais não se fez esperar. Uma das mais populares e utilizadas no mundo era o Twitter, até que em 2022 o magnata tecnológico Elon Musk decidiu adquirir a influente plataforma. Ao mesmo tempo, o também dono da SpaceX anunciou uma mudança de identidade para a ex-red social do passarinho, batizando-a como X. Sob essa nova liderança, X passou por mais do que apenas uma mudança de nome. Musk também sugeriu uma reavaliação de suas políticas, moderação de conteúdo e criou a versão premium da plataforma.

Mas nada disso tem ajudado a melhorar a aposta que ele comprou. A razão? De acordo com um recente relatório divulgado por meios de comunicação internacionais, desde que Elon Musk assumiu a liderança da X, a rede tem experimentado uma queda significativa em seu tráfego de usuários.

Elon Musk, chefe do X, antigo Twitter

Quanto X caiu desde que Elon Musk a adquiriu?

De acordo com as revelações da empresa de análise Sensor Tower, X registou uma queda de 23% no uso diário do aplicativo móvel nos Estados Unidos desde novembro de 2022, mês que marcou o início da administração de Musk.

Comparando ano a ano, foi registrado um recuo de 18% na participação de usuários do aplicativo, totalizando até a última contagem 27 milhões de usuários ativos diariamente nos EUA.

Isso pode ser explicado porque a chegada de Musk trouxe consigo uma série de más práticas, como o aumento de bots, a disseminação de discursos de ódio e uma moderação considerada ‘errática’ pelos usuários.

A queda mais dramática de todas as redes sociais

Além disso, a fonte revela que X é a rede social com a maior queda de usuários ativos em todo o mercado, o que poderia ser explicado por um descontentamento em massa. Por exemplo, eles afirmam que o TikTok teve uma queda de usuários de 9,5% desde a mesma data, o Instagram caiu 4,5%, o Snapchat 2% e o Facebook menos de 1%.

"A diminuição de usuários ativos do aplicativo móvel X pode ter sido impulsionada pela frustração dos usuários com o conteúdo flagrante, problemas técnicos gerais da plataforma e a crescente ameaça das plataformas de vídeos de formato curto", explica a Sensor Tower.

No entanto, após a publicação desses dados, X respondeu através de sua conta oficial @XData, criticando o relatório por publicar dados "pouco precisos" e por não considerar o uso da web junto com o uso no aplicativo. Embora não tenham apresentado informações que refutem os especialistas, afirmaram que "tanto nossos próprios dados quanto os dados autoinformados de outras plataformas contam uma história diferente".