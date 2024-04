Quase 70 anos após a sua criação: esta é a primeira inteligência artificial da história

Conoce las novedades en programas de Inteligencia Artificial Antes do que se imaginava (Dreamstime)

A inteligência artificial (IA) alcançou uma popularidade sem precedentes nos dias de hoje, impulsionada por avanços tecnológicos significativos e uma maior integração em diversas indústrias. Mas, principalmente, porque é um conceito muito comum e utilizado por pessoas comuns. Desde assistentes virtuais em nossos smartphones até algoritmos de aprendizado de máquina em aplicativos e serviços online, a IA se tornou uma parte integral de nossa vida diária.

A capacidade de automatizar tarefas, personalizar experiências e oferecer soluções inovadoras levou a um crescimento exponencial na sua adoção e uso em áreas como saúde, comércio eletrônico, automotiva e mais, consolidando sua posição como uma das tecnologias mais influentes e transformadoras do nosso tempo.

A máquina lógica: o nascimento da inteligência artificial

No entanto, não é uma tecnologia nova. A história da Inteligência Artificial (IA) remonta aos anos 50, quando o termo foi cunhado durante um curso de verão no Dartmouth College, nos Estados Unidos. Um grupo seleto de pesquisadores liderado por Allen Newell, Cliff Shaw e Herbert Simon apresentou o primeiro projeto de IA do mundo.

O projeto, conhecido como "A Máquina Lógica", buscava imitar a capacidade humana de resolver problemas. Este marco marcou o início do desenvolvimento de programas de computador capazes de pensar e aplicar sua própria "inteligência". Muito relevante para eles foi Alan Turing, renomado matemático que explorou o conceito de IA e sugeriu que as máquinas poderiam ser direcionadas e instruídas a pensar e aprender. Suas ideias estabeleceram as bases para o futuro desenvolvimento da IA.

A primeira IA do mundo em 1842?

No entanto, alguns especialistas, como Claudio Gutiérrez e Andrés Abeliuk da Universidade do Chile, argumentaram que a primeira inteligência artificial existiu até em um ano tão distante e improvável como 1842. Ada Lovelace, uma matemática histórica, programou um algoritmo para um motor que podia compor peças musicais. No entanto, a fundação formal da IA ocorreu quase um século depois.

ELIZA: O primeiro chatbot e a mãe do ChatGPT, Copilot e outros

Uma década depois de "A Máquina Lógica", o MIT desenvolveu ELIZA, considerado o primeiro chatbot. Embora rudimentar em comparação com as IAs atuais, ELIZA explorou a comunicação entre humanos e máquinas, abrindo caminho para desenvolvimentos posteriores.

Desde então, a IA experimentou um crescimento exponencial. Modelos como ChatGPT são exemplos de como a IA evoluiu para compreender e gerar linguagem de forma mais sofisticada, marcando o início de uma nova era na interação humano-máquina.