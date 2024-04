Por que as nuvens desaparecem durante um eclipse?

Um avião desce no Aeroporto Internacional de Los Angeles enquanto as nuvens baixas se acumulam sobre o Pacífico antes das chuvas previstas em Los Angeles, em 18 de fevereiro de 2024. (AP Foto/Damian Dovarganes) AP (Damian Dovarganes/AP)

Quando a Lua passa entre a Terra e o Sol, os raios da grande estrela são bloqueados e causam o desaparecimento (temporário) das nuvens. Mais tarde, elas reaparecem quando o Sol retorna com todo o seu brilho. Isso é o que se espera que aconteça no próximo dia 8 de abril, quando o México, Canadá e Estados Unidos vivenciarão um eclipse solar total.

Os espectadores vão notar que as nuvens desaparecem durante o eclipse

Uns 49 estados dos Estados Unidos poderão apreciar o eclipse e também notarão que algumas nuvens irão desaparecendo.

"Durante um eclipse, as nuvens rasas começam a se dissipar em grande escala quando apenas uma fração do sol é coberta, e não se reformam até o final do evento, de acordo com um estudo publicado em 12 de fevereiro na revista Nature Communications Earth & Environment", explica a CNN em seu site.

Recomendados

"Essas são as nuvens baixas, irregulares e inchadas que normalmente são encontradas em um dia ensolarado", disse Victor Trees, candidato a doutorado no departamento de geociências e sensoriamento remoto da Universidade Tecnológica de Delft, nos Países Baixos, que liderou o estudo. "Se você vir essas nuvens inchadas durante o dia do eclipse, observe-as de perto, pois elas podem desaparecer."

Eclipse solar total

Os aglomerados de nuvens começarão a desaparecer sobre as superfícies terrestres que estão esfriando quando apenas 15% do sol está coberto, revelou o estudo.

"As pessoas já viram isso antes do chão. ... Se você está de pé na superfície da Terra, pode contar as nuvens e então vê-las desaparecer", disse Trees. No entanto, havia pouca atenção às nuvens e é difícil saber exatamente quando as nuvens começaram a reagir à falta de luz solar."

. Foto: (X: @SkyAlertStorm)

"É muito difícil determinar quando você está em pé na superfície da Terra, porque as nuvens mudam constantemente de forma e tamanho".

A pesquisa coletou dados sobre a África entre 2005 e 2016 e descobriu que os aglomerados desaparecem durante os eclipses devido à relação entre a radiação e os processos de formação de nuvens.

“Durante um eclipse, a superfície esfria rapidamente porque a sombra da lua bloqueia a luz solar”, explicou Trees.