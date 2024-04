Por que a Apple é chamada assim e qual foi a relação com a Atari?

Até a data atual, Apple Inc. é uma das empresas mais influentes do mundo. Graças à sua visão revolucionária, a tecnologia teve um antes e um depois de sua fundação em 1976, liderada por Steve Jobs, Steve Wozniak e Ronald Wayne, que começaram esse sonho em uma garagem em Los Altos, Califórnia. Assim, após a introdução do Apple I, a empresa não parou de acumular sucessos, e com o lançamento do iPhone em 2007, conseguiu mudar para sempre a forma como interagimos com o mundo digital. Mas se voltarmos alguns anos atrás no tempo, surge uma pergunta que nem todos sabem responder: Por que a Apple tem esse nome?

Curiosamente, a escolha do nome foi motivada por uma combinação de preferências pessoais e estratégias comerciais, além do desejo de Jobs de superar a Atari, o gigante dos videogames que era o favorito naquela época.

iPhone (2007). Foto: Getty Images. Imagen Por:

Steve Jobs preferiu Apple

Durante uma entrevista que data de mais de 40 anos, Steve Jobs revelou que o objetivo de nomear a empresa "Apple Computer" tinha a ver com uma tática bastante simples, mas eficaz: aparecer antes da Atari nas listas telefônicas.

Recomendados

Steve Jobs em 1980 sobre por que a Apple foi chamada de Apple:



“Em parte porque eu gosto de maçãs e porque está à frente da Atari na lista telefônica... Eu costumava trabalhar na Atari.”pic.twitter.com/jEp4oyXRNO — Jon Erlichman (@JonErlichman) 3 de março de 2021

Naquela época, as listas telefônicas eram a principal forma de publicidade e de obter reconhecimento das pessoas. Por isso, para liderar o mercado tecnológico, era necessário começar por aí.

Mas além da estratégia comercial, o nome “Apple” tinha outro significado para Steve Jobs. Anos antes, ele trabalhou em uma comunidade hippie, onde sua tarefa era cuidar de uma plantação de macieiras, o que o fez sentir uma conexão especial com essa fruta.

Outra razão pessoal estava relacionada com a sua peculiar inclinação por dietas baseadas num único alimento, o que o levou a comer apenas cenouras ou apenas maçãs em determinadas épocas. Assim, essa conexão pessoal com as maçãs motivou a escolha final do nome ser Apple.

Apple-1 Steve Jobs

O primeiro logotipo: o legado de Ronald Wayne

Posteriormente, Ronald Wayne foi encarregado de lidar com os aspectos comerciais após a formação da Apple Computer Inc. E embora o empresário não tenha durado muitos anos no projeto, ele deixou como legado o primeiro logo da Apple, que representava Isaac Newton debaixo de uma macieira.

Claro que este logotipo logo seria em breve substituído por Jobs em busca de uma identidade visual mais simples e moderna, como conhecemos atualmente. Assim, a introdução do icônico símbolo da maçã mordida projetado por Rob Janoff marcou um novo capítulo para a Apple.