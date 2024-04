Perguntamos ao ChatGPT, Copilot e Gemini: o que aconteceria à Terra se os humanos se extinguissem?

No mundo existem perguntas existenciais que nos mantêm acordados à noite, mas graças à inteligência artificial, hoje podemos ter respostas que parecem ter muito mais coerência do que antes. Uma delas é o que aconteceria se a humanidade como a conhecemos deixasse de existir, uma vez que uma extinção em massa poderia resultar no colapso do planeta como o conhecemos e em outras consequências para o meio ambiente. Por isso, decidimos abrir o ChatGPT da OpenAI, o Gemini do Google e o Copilot da Microsoft para fazer a seguinte pergunta: O que aconteceria com a Terra se os humanos se extinguissem? E a resposta, mais uma vez, não deixa de nos surpreender.

E é que existem passos lógicos se a humanidade deixasse de existir. Nos primeiros dias e anos, é provável que as cidades comecem a desmoronar devido à falta de manutenção, e o meio ambiente faria sua parte no estilo de The Walking Dead. Além disso, além das ruínas, seria comum pensar que os animais tomariam conta das áreas que hoje são consideradas urbanas e que o efeito estufa seria drasticamente reduzido. Uma nova era geológica começaria, e a IA tem isso claro.

Apocalipse Macetando o sistema (gremlin/Getty Images)

Gemini responde: O que aconteceria com a Terra se os humanos se extinguirem?

De partida, ao fazer esta pergunta, a inteligência artificial do Google a classifica como "um cenário complexo". "Se a humanidade se extinguir, a Terra passaria por uma série de mudanças, tanto a curto quanto a longo prazo. Algumas dessas mudanças seriam positivas, enquanto outras seriam negativas", explica Gemini.

Assim, a curto prazo indica que haveria um colapso claro na infraestrutura, além do rápido deterioro das cidades. "Os edifícios começariam a desmoronar, as ruas rachariam e a vegetação começaria a crescer nas áreas urbanas", infere a IA. Além disso, destaca a liberação geral dos animais e um aumento na poluição, pois as centrais nucleares ou outras instalações industriais poderiam sofrer acidentes e liberar todo tipo de substâncias no meio ambiente.

"A longo prazo, a flora e a fauna prosperariam na ausência da atividade humana, recolonizando áreas degradadas; o ar e a água se tornariam mais limpos à medida que as emissões de gases poluentes diminuíssem; também é possível que algumas espécies animais evoluam para ocupar os nichos ecológicos deixados pelos humanos, e que desapareçam as espécies domesticadas, como cães e gatos".

O Copilot responde: O que aconteceria com a Terra se os humanos se extinguirem?

Assim como o Gemini, o Copilot descreve a extinção da humanidade como um evento com um enorme impacto para a Terra. "A curto prazo, o colapso das infraestruturas seria inevitável. As redes elétricas, de água e transporte, que foram mantidas por mãos humanas durante séculos, desmoronariam sem nossa intervenção. As cidades se tornariam terrenos vazios, as ruas ficariam inundadas, as estradas se rachariam e os prédios começariam a desmoronar. Este cenário, apesar de apocalíptico, seria apenas o início de uma mudança profunda no equilíbrio natural do planeta", indica.

"Por outro lado, a longo prazo, a natureza começaria seu processo de recuperação, mas não seria uniforme. Algumas espécies se beneficiariam com o nosso desaparecimento, enquanto outras enfrentariam dificuldades ainda maiores. A extinção de espécies domesticadas e daquelas que dependem diretamente dos humanos para sua sobrevivência seria uma consequência trágica e inevitável. Os cães, gatos, vacas e ovelhas lutariam para sobreviver em um mundo sem nós", adiciona à sua resposta.

Em resumo, Copilot deixa claro que, de qualquer forma, a Terra se recuperaria da extinção da humanidade. "Voltaria a um estado mais natural. Os ecossistemas seriam restaurados, as espécies encontrariam novos equilíbrios e a natureza reclamaria o que uma vez lhe pertenceu", conclui.

ChatGPT responde: O que aconteceria com a Terra se os humanos se extinguirem?

Por último, fizemos a mesma consulta ao ChatGPT, a inteligência artificial da OpenAI e a mais massiva de todas devido à sua crescente popularidade.

Assim, a resposta do ChatGPT se alinha com as demais IA: "Se a humanidade se extinguir, na Terra ocorreriam várias mudanças significativas nos ecossistemas e na geografia construída pelo homem. A curto prazo, as cidades começariam a se deteriorar sem manutenção e as áreas urbanas se tornariam mais verdes à medida que a vegetação reivindica espaços. A vida selvagem se expandiria sem a pressão da caça, agricultura e expansão urbana, potencialmente restabelecendo equilíbrios ecológicos perdidos há muito tempo".

Por outro lado, "a longo prazo, as concentrações de dióxido de carbono produzidas pela atividade humana seriam significativamente reduzidas, o que poderia ter um efeito sobre o clima global. Materiais radioativos, como resíduos nucleares, podem causar poluição localizada até que se decomponham naturalmente".

"Os satélites em órbita eventualmente cairiam na Terra, e as marcas mais duradouras da humanidade provavelmente seriam as construções de pedra e metal, embora até mesmo essas se erosionariam com o tempo. Os ecossistemas se adaptariam e evoluiriam na ausência de humanos, e a Terra continuaria seu ciclo geológico e biológico a longo prazo, possivelmente dando origem a novas espécies e ecossistemas", conclui, acompanhando sua resposta com uma ilustração de como esse futuro sem humanos seria.