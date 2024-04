O método que a agência espacial do Japão usa para que a sonda SLIM suporte a noite da Lua

A Agência Japonesa de Exploração Aeroespacial, conhecida em todo o mundo como JAXA destaca-se entre as organizações científicas pelo lançamento da sonda espacial SLIM, que pousou no lado escuro da Lua. Os especialistas por trás deste projeto estão implementando um método brilhante para garantir que a nave sobreviva à noite de nosso satélite natural.

Vamos primeiro conhecer este maravilhoso projeto, que se destaca no meio de tantas iniciativas lunares no mundo. SLIM significa Smart Lander for Investigating Moon. Chegou à lua em meados de janeiro e agora conseguiu suportar as condições extremas do lado escuro da Lua.

SLIM JAXA (AP)

A sonda espacial não foi projetada para suportar condições climáticas tão extremas, exceto que seu pouso foi estratégico e crucial para se manter vivo na vastidão solitária e perfurada da Lua.

A aterragem, conforme relatado pelo astrofísico e divulgador científico, Daniel Marín em seu blog, foi um pouco turbulenta devido a uma falha em uma das pernas. No entanto, os cientistas da JAXA conseguiram ajustá-la para posicioná-la em uma região sólida.

“A sonda está localizada em uma área com uma inclinação que se espera facilite a recepção de luz solar durante a noite lunar”, explica Marín no blog. Isso é crucial para que a sonda consiga suportar os efeitos de uma noite lunar, que dura cerca de duas semanas consecutivas.

Sobreviver na noite da Lua é uma tarefa titânica. As temperaturas durante este período podem cair até -170 graus, insuportável até mesmo para uma máquina. Além disso, temos que adicionar a ausência de atmosfera, o que significa que não há proteção contra a radiação solar.

Então, os cientistas da NASA desenvolveram dois métodos para tentar fazer com que o SLIM sobreviva à noite: o primeiro é a hibernação, um estado em que a nave fica em standby enquanto economiza energia para voltar a funcionar quando o dia chegar.

Já o outro método consiste em produzir energia, para isso os painéis solares ficam dispostos na posição correta que permite receber o mínimo de energia solar para o funcionamento.