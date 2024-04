Microsoft, Google, Apple e outras empresas estão lançando correções para falhas críticas

As correções para falhas em dispositivos tecnológicos são fundamentais para garantir a segurança e o funcionamento ideal desses dispositivos. Essas soluções são atualizações de software projetadas especificamente para corrigir vulnerabilidades de segurança, erros de programação ou problemas de desempenho que podem afetar a estabilidade ou a funcionalidade do dispositivo.

Por isso, através dessas soluções é possível proteger os dispositivos e os dados dos usuários contra ameaças cibernéticas, como malware, vírus e ataques de hackers, além de melhorar a experiência do usuário ao resolver problemas que podem afetar o desempenho ou a usabilidade do dispositivo.

E como nunca, durante o mês de março, as principais empresas do mundo tecnológico lançaram uma série de atualizações de segurança críticas que todos os usuários devem levar em consideração. Desde a Apple até o Google, passando pela Mozilla, Microsoft e outras como VMware e SAP, dedicaram-se a abordar essas vulnerabilidades.

Apple: Patches para iOS

A Apple lançou dois patches importantes para o iOS, abordando mais de 40 problemas, incluindo dois que estão sendo explorados em ataques. Um desses erros afeta o kernel do iPhone, enquanto o outro afeta o sistema em tempo real utilizado em dispositivos como os AirPods.

Google: Patches para Chrome

O Google também tem estado ocupado corrigindo vulnerabilidades no Chrome. Durante março, lançaram vários patches, alguns para problemas críticos que poderiam permitir a um atacante executar código remotamente. A pressa em corrigi-los foi evidente, já que alguns foram explorados no evento de hacking Pwn2Own 2024.

Mozilla Firefox: Nova Versão e Patches

O Mozilla Firefox também teve um mês ativo com o lançamento de sua nova versão. Foram corrigidas duas vulnerabilidades de dia zero exploradas no Pwn2Own, pois poderiam permitir que um cibercriminoso executasse código remotamente ou escapasse da zona de testes do navegador.

Android e Microsoft

O Google publicou seu Boletim de Segurança do Android de março, corrigindo quase 40 problemas em seu sistema operacional móvel, incluindo uma vulnerabilidade crítica que poderia levar à execução remota de código. A Microsoft também lançou patches para mais de 60 vulnerabilidades, embora nenhuma delas tenha sido usada em ataques até o momento.

Não são apenas essas

Empresas como Cisco, VMware e SAP também lançaram soluções para corrigir várias vulnerabilidades em seus produtos. Desde problemas de injeção de código até falhas de execução remota de código, fica claro que nenhuma empresa escapou da necessidade de abordar essas preocupações de segurança.